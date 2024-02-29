Yerli, güvenli veri aktarım platformu tanıtıldı

Mehmet KAYA / ANKARA

Kritik kurumların bilgi giriş-çıkışı ve dosya aktarımı için güvenilir, yerli ürün kullanıma sunuldu. TaliaDD adı verilen ürünün ilk teslimatı ASELSAN’a yapıldı. BeyazNet tarafından üretilen kiosk şeklindeki ürünle, USB disk gibi veri taşıyan ürünler hem girişte, hem de çıkışta takılarak kontrol ediliyor.

İnternet erişimine kapalı ağlara veri taşımakta kullanılan harici takılabilen kayıt cihazlarıyla siber saldırıya uğramasının önlenmesi için geliştirildi. BeyazNet’in desteği ile 12M tarafından geliştirilen TaliaDD sisteme entegre ancak bağımsız olarak veri taşıyıcı cihaz (örneğin USB bellek) takıldığında sisteme dosya girmeden ya da çıkmadan güvenlik kontrolü yapıyor.

Ürünün ilk teslimatı nedeniyle BTK salonunda düzenlenen törende konuşan ASELSAN IT Direktörü Yıldırım Azizoğlu geçmişte İran’ın nükleer programına USB bellekle sızılarak yapılan siber saldırıyı hatırlatarak, yerli güvenlik ürünlerine duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

Azizoğlu, “Bilgiyi tehdit eden güvenlik sorunları sürekli değişiyor. Saldırı hedefi büyüdükçe saldırı şekilleri de değişiyor. Kritik ürünlerde saldırı daha çok zaman içinde ortaya çıkıyor. Örneğin, bir silahın en kritik özelliği çalışmıyor ya da siz çalışıyor zannediyorsunuz. Aslında çalışmıyor. Savaş alanında bununla karşılaşıyorsunuz. Bizim bu nedenle gereksinimimizi yerli ve milli bir çözüm ihtiyacımız vardı. TaliaDD ile bunu çözdük.” dedi.

TaliaDD’yi geliştiren 12M Genel Müdürü Akgün Yardımcı da, bireysel olmanın ötesinde, organize topluluklar, hatta ülkelerin güvenlik güçlerinin siber saldırı yapabildiğine işaret ederek, tüm bilişim sistemlerinin korunması gereğine işaret etti.

BeyazNet CEO’su M. Fatih Zeyveli de konuşmasında ürünlerine yüksek ilgi olduğunu belirterek, “Ülkemizin en büyük sorunlarından birine yerli - milli çözüm üretmekten dolayı mutluyuz. Türkiye’den başlayarak, dünyaya yayılması için de çalışmalarımız devam ediyor. TaliaDD'nin geliştirilme sürecinde özellikle savunma sanayiine yön veren, bu alandaki AR-GE çalışmalarına sahip çıkan Aselsan’ın katkısı büyük. Türkiye’nin bilgi güvenliğine yerli ve milli bir çözümün üretilmesine katkı sunmaktan dolayı bizler de çok mutluyuz.” diye konuştu.