Yerli pırlanta markası Makdis, 8’inci şubesini açtı

Yerli pırlanta markası Makdis Pırlanta, şubeleşme yatırımlarına devam ediyor. Son olarak 8’inci şubesini Diyarbakır’da açan Makdis Pırlanta, Almanya ve Romanya şubeleri için de imza attı. Markanın bir sonraki adımları arasında Avrupa, Ortadoğu ve Amerika pazarları bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Makdis Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Dede, “Mücevher sektöründe 16 yıl önce pırlanta toptancılığıyla başladığımız yolculuğumuza müşterilerimize kaliteli ürünü ilk elden ulaştırma amacıyla perakende sektöründe devam etme kararı aldık ve kısa sürede yüksek bir ivme yakaladık. Avrupa’da ve Türkiye’deki şube sayımızı artırdık. 2023’e henüz girmeden de ülkemiz ve yurt dışındaki faaliyetlerimiz için büyük yatırımlar planladık. Şu an Türkiye’de 100’ü aşkın satış noktasında hizmet veriyoruz, 8’inci mağazamızı da Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM’de açtık. Aynı zamanda bu yılın ilk çeyreğinde Almanya ve Romanya şubelerimiz için de imzalarımızı attık. Şimdi de şubelerimiz Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’ya götürmek için çalışıyoruz.” diye konuştu.

“80 kişilik ekibimizle çalışıyoruz”

Kusursuz müşteri deneyimi ilkesini işlerinin her aşamasına taşıyarak müşterilerine yüksek kalite ve uygun fiyatlı ürünler sunduklarını söyleyen Dede, “Makdis Pırlanta olarak perakende sektöründe bu kadar kısa sürede başarıya ulaşmamızın temelinde ‘Önce Hizmet’ mottomuz yatıyor. Hizmetin yanı sıra profesyonel bir kadroyla işbirliği yapmak da çok önemli. İstanbul'daki merkezimizde usta zanaatkarlarımızın da yer aldığı 80 kişilik ekibimizle çalışıyoruz. Böylece pırlantaya farklı bir bakış açısı getiriyor; zümrüt, safir, yakut gibi diğer değerli taşlarla buluşturup özgün tasarımlar üretiyoruz.” dedi.

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