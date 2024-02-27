“Yetki belgesi ve ikiz doğrulama ile ikiz ilanların önüne geçilebilir”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de gayrimenkul sektörü ile paralel olarak gayrimenkul danışmanlığı tarafında da bir büyüme yaşanıyor. Bu büyüme ile birlikte sektörün dışarıdan çok cezbedici bir hal aldığını belirten Dialog SUN Gayrimenkul Broker’ı Ersoy Tuna, “Sektörün kurumsallaşması adına adımların atılması gerekiyor. Sektöre girmek için kurulan şirketlerin daha 1 yılı doldurmadan en az yarısının kapandığını gözlemliyoruz. Bu da beraberinde ‘Gayrimenkul Danışmanlığı’ isminin lekelenmesine neden oluyor. Bu konuda son yıllarda atılan adımlar umut verici. Lakin kurallardan geri atmamak gerekiyor. İkiz ilanların önüne geçmek adına önemli çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda yetki belgesi ile süreci ikili doğrulama adımlarıyla yönetecek sistemin hayata geçirilmesi sektör adına da birçok soruna çare bulacak. Meslek yeterliliği konusundaki kuralların da netleştirilmesi gerekiyor. Sektördeki insanların kalitesi ile doğru orantılı olarak gayrimenkul danışmanlığının da isim algısı yükselecektir” dedi.

“Sektörde 3 sorun yaşanıyor”

Bazı kurumsal firmaların da sektördeki yeni oyuncuları sisteme dahil ederken yalnız bıraktığını söyleyen Tuna, “Sektöre kurumsal bir yapıyla dahil olanların yaşadığı 3 büyük sorun var. Bunları eğitimsizlik, yalnız bırakma ve portföy konusunda kaderine terk edilmek olarak sıralayabiliriz. Eğitim başlangıçta herkesçe herkese veriliyor ama biz yaşayan bir sektördeyiz. Bilgiler, konular, mevzuatlar sürekli güncelleniyor. Bu sebeple eğitimlerin sektördekilere yön verecek ve güncel ile uyumlu olması gerekli. 10 yıl önceki bilgilerle bugünkü bilgiler uyumlu değil. Bizim Dialog ile çalışmamamızın ana nedenlerinden birisi de bu. Çünkü kurdukları akademi ile sürekli eğitim vererek sektörün ihtiyaçlarını, güncel gelişmeleri yakından takip edebiliyoruz. Ayrıca yalnızlaştırmadan başlangıçtan itibaren süreçte yanımızda yer aldılar. Portföy paylaşımı yapılan bir sistem olması da büyük bir avantaj sundu. Baktığınız zaman Dialog çatısı altındaki 100’den fazla ofiste yer alan yaklaşık 700 danışman portföy paylaşımı yaparak süreci sağlıklı bir şekilde yönetebiliyor. Bu da bize avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Kendi uzmanlık alanının öncelikle ticari gayrimenkullerde olduğunu belirten Tuna, “Dialog SUN Gayrimenkul olarak Ticari gayrimenkullerin yanı sıra konut, arsa, tarla gibi yatırım araçları konusunda da faaliyet yürütüyoruz. Önceliğimiz güven duygusu olduğu için kişisel verilerin korunmasına özen göstererek süreçleri yasal mevzuatlara uygun biçimde yürütüyoruz. Hizmet bedellerinin faturalandırılması hususunda hassasız. Şu an için 8 danışman arkadaşımız ile operasyonumuzu yürütüyoruz. Bursa’nın yanı sıra Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir bölgeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.