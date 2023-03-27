Yıldız Holding kapılarını genç yeteneklerin fikirlerine açıyor

Yıldız Holdingden yapılan açıklamaya göre, "Yıldız Ol ve Parla" mottosuyla yürütülen program sayesinde genç yetenekler, kapsamlı öğrenme ve gelişim olanaklarına ulaşarak hayallerine giden yolda önemli avantajlar elde edecekler.

Temmuz ayında başlayacak bu yenilikçi programda yer almak isteyen adaylar 9 Nisan'a kadar JOB Genç Yetenek Yıldız Holding sitesinden başvuru yapabilecek. Bu yıl 12’ncisi düzenlenecek program kapsamında; 3'üncü ve 4'üncü sınıf üniversite öğrencisi ve yeni mezun gençlere staj ve yeni iş imkanı sağlanacak.

Genç yetenekleri davet ediyoruz

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Yıldız Holding'in JOB Genç Yetenek Programı'na her yıl ortalama 30 bin başvuru aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yıldız Holding'de işin geleceğine odaklanırken aynı zamanda 'insana yatırım' anlayışımızın da bir gereği olarak gençlerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları için onlara fırsat yaratmayı önceliklendiriyoruz. JOB Genç Yetenek programı, gençlere yarattığımız global kariyer fırsatının yanı sıra deneyim, gelişim ve inovasyon odağıyla kendini yenileyen dinamik bir program. Bu yıl JOB Genç Yetenek 2023 kapsamındaki ayrıntılı öğrenme ve gelişim yolculuğuna katılmak isteyen tüm gençlerimizin başvurularını bekliyoruz."