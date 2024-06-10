Yıldız Holding’de yeni yapılanma: Perakende Grup Başkanlığı kurdu

Yıldız Holding, yeniden yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda holdingin bünyesinde Perakende Grup Başkanlığı kuruldu. İlgili birimin başına Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel getirildi. Açıklamaya göre Demirel, mevcut görevlerini sürdürmeye devam edecek.

Şok Marketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada, Yıldız Holding ana iş kollarından olan perakende işlerinin daha etkin yönetilmesi, verimliliğinin artırılması ve grup şirketleri arasında daha güçlü bir sinerji oluşturmak amacıyla, Yıldız Holding bünyesinde "Perakende Grup Başkanlığı" oluşturulduğu duyuruldu.

Açıklamaya göre bu yeni yapı ile perakende operasyonlarının daha bütüncül ve koordineli bir şekilde yönetilmesi ve stratejik hedeflere daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılmasına katkıda bulunulması amaçlandı.

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, mevcut görevleri uhdesinde kalmak üzere, Yıldız Holding Perakende Grup Başkanı olarak atandı.