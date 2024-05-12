Yıldız Techno GSYF, 1 milyar TL'lik fonla şirket ve girişimcilere destek verecek

Yıldız Tekno GSYO’nun geniş start-up ve yatırımcı altyapısından güç alan ve BV Portföy iş birliğiyle hayata geçirilen Yıldız Techno GSYF lansmanı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Oyun, yazılıma dayalı hizmetler, FinTech, InsureTech, yapay zeka, e-ticaret ve mobilite gibi geniş yelpazede faaliyet gösteren girişimlere stratejik ve kapsamlı destek sunmayı amaçlanan fon ile kuluçkadan ileri aşamaya kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürüten girişimciler desteklenecek. Girişimcileri yabancı yatırımcılarla buluşturma olanağına sahip Yıldız Techno GSYF, Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırarak girişimcilik ve inovasyon merkezine dönüştürme hedefinde önemli bir rol oynayacak. 1 milyar TL fon büyüklüğüyle dikkat çeken Yıldız Techno GSYF, teknoparkta yer alan şirketlere ve girişimcilere yatırım yapmayı hedefliyor. Yatırımlar, girişimlerin büyüme aşamalarına ve ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde gerçekleştirilecek.

“Türk girişimciler için daha fazla fırsat sunmaya devam edeceğiz”

Ülke kalkınmalarının üniversitelerden geçtiğini ifade eden Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Son dört yıldır Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğünü gururla sürdürüyorum. Üniversitenin içinde yani merkezinde olmayan herhangi bir çözümün başarılı olma şansı yok. Savunma sanayiinden teknolojiye kadar her alanda başarı için iyi bir üniversite şarttır. Bu nedenle, tüm Türkiye'yi kapsamayan bir yaklaşımın başarı getirmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu. Teknopark’ın son 4 yılda, Dubai, Londra, Körfez ve Taşkent’te açıldığını dile getiren Yılmaz, “Yakın zamanda ise Amsterdam ve Berlin'e de açılma planları var. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi mekanizmaların desteğiyle başarılı işlere imza atıyoruz. Yıldız Tekno GSYO ile bugüne kadar 23 girişime yatırım kararı aldık ve bu alanda lider konumdayız. Şimdi de Yıldız Techno GSYF’yi hayata geçiriyoruz. Boğaziçi Ventures ise bu işin en iyisi. Türkiye'nin her yerinde ve dünyanın dört bir yanında potansiyel yatırımcılarla buluşuyoruz. Onlara heyecan veren ve büyük bir hikaye sunan bir ekosistem oluşturuyoruz. Türkiye'nin aydınlık yüzü olarak, globale güven veren bir samimiyetle iş birliği yapıyoruz. Oluşturduğumuz topluluğu Avrupa'nın önde gelen şehirlerine ve diğer bölgelerine genişleterek, Türk girişimcileri için daha fazla fırsat sunmaya devam edeceğiz” dedi.