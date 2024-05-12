İŞKAD, kadın girişimcileri ödüllendirdi

ADANA/EKONOMİ

İSKAD Başkanı Berman Mantı’nın ev sahipliğinde Divan Otel’de yapılan ödül törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş dünyasından kadınlar katıldı. Etkinlikte; DG Geri Kazanım Kurucusu Nagihan Yılmaz, MAMAJO markasının kurucusu Ayla Müstecaplıoğlu, MAPSİS Metal Kurucusu Filiz Akkaş, BLİNDBLOOK Kurucusu Sadriye Görece de yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı konuşmada kadın girişimcilerin ve bütün girişimcilerin önünü açmak için çalıştıklarını belirterek, “Kadınların ekonomi dünyasında erkeklerle birlikte eşit yol yürümeleri bizim arzumuzdur, çabamızdır. Bu gerçekleşinceye kadar kadınlarımızın yanında olmaya kararlıyız” dedi. Adana’nın gelişme ivmesinin hızlandığını ve kadın girişimcilerin de içinde olduğu hareketle ekonomide yeniden iddialı bir kent olma noktasında hızla ilerlediğini vurgulayan Başkan Karalar, “Bizim ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımızın iş hayatında, hayata dair her alanda olmasıyla ilgili söyledikleriyle, başka söze gerek bırakmamıştır. Ekonomiyi büyütmek, eleştirmek istiyorsanız, kadınlarla birlikte, kadın-erkek eşitliğine özen göstererek ilerleyeceksiniz, kadını ekonomik hayatta olmasını sağlayacaksınız” ifadesini kullandı.

"Bu oranları kabul etmiyoruz!"

İŞKAD Başkanı Berman Mantı, Türkiye’de kadın istihdam oranının yüzde 30, kadın girişimci oranının ise yüzde 17 olmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti: “Gerek Adana’da gerekse ülkemiz genelinde çok büyük bir insan kaynağı var ancak maalesef yeterince değerlendirilemiyor, ekonomiye kazandırılamıyor. Biz de kabul etmiyoruz ve İŞKAD olarak bu oranların değişmesine yönelik projeler üretmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve daima çalışacağız. Nitelikli kadın iş gücünün istihdama dahil edilmesi ve kadın girişimciliğinin önünün açılması tüm kurum ve kuruluşların, özel sektör, kamu ve yerel yönetimler ayırt edilmeksizin, topyekun ortak ve uygulanabilir, hedeflenebilir, ölçümlenebilir bir politikaya dönüşmesi mutlak, esas ve vazgeçilmez olmalıdır.”

Ödül alan iş kadınları

İŞKAD Kadın Girişimci Ödülü; Elif Ovalı.

İŞKAD Genç Kadın Girişimci Ödülü; Ayşe Keskin Keniş.

İŞKAD Kadın Sosyal Girişimci Ödülü; Melis Mavruk Ayan.

İŞKAD Başarılı Kadın Yönetici Ödülü; Zeynep Işık Gül.

İŞKAD Başarılı Kadın Girişimci Start-Up Ödülü; Aleyna Yıldız.

İŞKAD Kadın İstihdam ve Girişimciliğine Katkı Sunan Firma Ödülü; Starpak.