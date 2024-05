Foça, winsurfte Alaçatı’ya rakip oldu

Takip Et

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli windsurf (rüzgar sörfü) destinasyonlarından biri olan, her yıl on binlerce windsurf tutkununu ağırlayan Alaçatı’ya, yine İzmir’den yeni bir rakip geliyor. İzmir’in kuzey aksında yer alan, sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle her yıl yüzbinlerce turiste ev sahipliği yapan Foça, turizmde “rüzgar”ı arkasına almak için çalışmalarını hızlandırdı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Foça Windsurf Türkiye Şampiyonası’nın ilçeye tanıtım konusunda büyük katkı yaptığını söyleyen Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, “Bölgede özellikle Alaçatı parkuruyla bilinen bu spor için Foça’da da mükemmel bir parkur ve mükemmel tesisler olduğunu dünyaya duyurduk. Başta deniz sporlarını sevenler olmak üzere yüzlerce vatandaşımız 2-5 Mayıs tarihlerinde ilçemize geldi. Sadece Türkiye değil Avrupa ve dünya şampiyonaları düzenlemek için de girişimlerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Adını Urla ve Alaçatı ile anılan windsurf’ün yeni adresinin Foça olduğunu belirten İşler,“Foça’yı ‘Rüzgarın Evi’ olarak tanımlıyoruz. Bu rüzgar ve bu coğrafya rüzgar sörfü için bulunmaz bir nimet. Biz bu iki büyük değeri tanıtarak ve maddi manevi yüklerini üstlenerek Foça’yı rüzgar sörfünün ve deniz sporlarının yeni üssü haline getireceğiz. Bunu da büyük ölçüde başardık” diye konuştu.

‘Foça’nın ilk akla gelen turizm merkezlerinden biri olması için çalışıyoruz’

Ege Bölgesi’nde turizm denilince akla ilk olarak Çeşme/Alaçatı ve Bodrum lokasyonlarının geldiğini belirten İşler, “Foça’nın Adnan Menderes Havalimanı’na uzaklığı, karayoluyla ulaşımın bu iki lokasyona nispeten daha uzun mesafeli olması, özellikle Foça –Çanakkale arasındaki 26 kilometrelik yolun kalitesinin düşüklüğü, trafik yoğunluğu, Uluslararası kruvaziyer turizminin bölgedeki istasyonu olan İzmir Limanı’na uzaklığı Foça için maalesef dezavantaj oluşturuyor. Ayrıca Foça son yıllarda Slow Food ve Citta Slow ünvanlarını destekleyecek çalışma ve görsellikten uzak bir görüntü sergiliyor. Foça’nın ilk akla gelen turizm merkezlerinden biri olması için dezavantaj ve olumsuzluk içeren konuları bertaraf etmemiz lazım” şeklinde konuştu

Foça’nın Citta Slow’dan önce 2012 yılı Mart ayında Uluslararası Slow Food örgütü tarafından Türkiye’nin ilk Yeryüzü Pazarı (Earth Market) olarak ilan edildiğini hatırlatan İşler, “Foça; bölgemizde Seferihisar’dan sonra CittaSlow ünvanını alan kent olarak ünvanını ikiledi. Foça tarihi, doğal zenginlikleri, iklimi, denizciliği, balıkçılığı ve tarım kenti olarak bir çok özelliği üzerinde barındırıyor. Ancak bunların olmasıyla değil işlenmesiyle geleceğini güzelleştirebilir. Maalesef bu konuda çalışmalar yetersiz. Altyapıdan kent düzenlemelerine, turizm anlayışından tesisleşmeye, tarihi yapıların gün ışığına çıkarılmasından uluslararası tescillerine kadar birçok konuda esaslı çalışmalara ihtiyaç var. Bu çalışmalar da kamu ve özel sektör kuruluşlarının ortaklığıyla hayata geçebilir” dedi.