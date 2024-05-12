Türkiye kiraz ihracatından 300 milyon dolar döviz hedefliyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin yıllık 736 bin tonluk rekolteyle dünya lideri konumunda olduğu kirazda, hasat başladı. Kuzey yarım kürenin ilk kirazını üreten Manisa-İzmir hattında hasat coşkusu yaşanıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 60 bin tonu aşan kiraz varlığıyla Türkiye’nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden olan İzmir Kemalpaşa’da kiraz hasat şenliği düzenledi.

Şenlikte sezonu değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl kirazda 300 milyon dolar ihracat hedeflediklerini dile getirdi. Uçak, “Kiraz ihracatında dünyada ilk dört ülke arasındayız. Ege’de İzmir, Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın’da yıllık 260 bin ton kiraz üretiyoruz. 2023’te 83 bin ton karşılığı 215 milyon dolarlık ihracat yaptık. Çin ve Hindistan gibi pazarlara kiraz ihraç edilebilmemiz için Tarım ve Orman Bakanlığı bu ülkelerle temaslarını sürdürüyor. Anlaşma sağlandığı takdirde kirazda çok önemli bir aşama kaydetmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Kiraz ihracatının lideri Almanya

Türkiye’nin geçen yıl en çok kiraz ihracatını 95,5 milyon dolarla Almanya’ya yaptığını belirten Uçak, “Rusya’ya 43,8 milyon, Avusturya’ya 14.2 milyon dolarlık kiraz ihraç ettik. Türkiye, 2023’te 55 ülkeye kiraz ihraç ederken, ilk 10'daki diğer ülkeler; İtalya, Norveç, Hollanda, Irak, Polonya, Bulgaristan ve İngiltere şeklinde sıralandı. Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi Projesi ile Türkiye'nin kalıntısız kaliteli kiraz üretip ihraç etmesi için çabalıyoruz” diye konuştu.

Tarım sektörü genç girişimcilerle yükselecek

Kemalpaşa Kiraz Hasat Şenliği’ne EYMSİB tarafından düzenlenen, genç girişimcileri tarım sektörüne kazandırmayı hedefleyen Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan gençler de katıldı.

Programa katılan gıda ve ziraat mühendisliği öğrencisi ya da mezunu 82 genç sertifikalarını şenlik öncesinde gerçekleştirilen törende aldılar. Törende yaptığı konuşmada gençlere işlerini severek yapmayı öğütleyen EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, “Sizlerin projelerini yönetim kurulumuza da aktaracağız, belki sizleri tekrar sunum yapmaya toplantılarımıza davet edeceğiz. Sizlerden gıda kayıplarını azaltan, kalıntısız üretimi teşvik eden, akıllı tarım uygulamalarına önem veren, katma değerli üretime dönük projeler bekliyoruz. Aramızdaki bağı koparmadan her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.