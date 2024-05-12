AKAMİB Başkanı Kılıçer: Rekabetçiliğimizi kaybediyoruz, kurun enflasyona paralel artması lazım

MERSİN / EKONOMİ

İhracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı R. Onur Kılıçer sektörün beklentilerini dile getirdi. Birlik ihracatının Nisan’da 58 milyon 198 bin dolara ulaştığını bildiren Kılıçer, yılın ilk 4 ayındaki dış satımlardan ise 284 milyon 569 bin dolarlık gelir elde ettiklerini aktardı.

Nisan ayında 13,6 milyon dolarla en fazla ihracatın Irak’a yapıldığını kaydeden Kılıçer, “Irak’ı sırasıyla Almanya ve Romanya takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 40,5 ile Gürcistan’a, yüzde 26,2 ile Romanya’ya yapılan ihracatta görüldü. Ocak-Nisan döneminde ise en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, Almanya ve Fransa öne çıktı. Bu dönemde Irak’a miktarda yüzde 102, değerde yüzde 58’lik ihracat artışı kaydedildi” dedi.

Güçlü talep umutlandırdı

Nisan ihracatında miktar bazında yaşanan yüzde 12,8’lik artışa rağmen değerde yüzde 6,5’lik düşüş yaşadıklarını anlatan Kılıçer, “Yani ihracatımızda belirgin bir talep artışı var. Ancak bunu değere dönüştüremiyoruz. Bunun temel nedeni de fiyat rekabetçiliğimizi kaybediyor olmamız. Rakiplerimizle rekabet edebilmek için uygun fiyatlar vermek durumunda kalıyoruz. Uzun zamandır artan girdi maliyetlerine karşın döviz kurunun aynı oranda artmaması ile sektör firmalarımız zor durumda kaldı. Talebin güçlü olması, bizleri gelecek adına sevindirirken, diğer bir yandan kurun enflasyona paralel şekilde artmasını bekliyoruz. Maliyet sistemimizi kontrol edebilmek için döviz kurunun enflasyona paralel seviyelere doğru gelmesi, aynı zamanda ihracatımızın değer bazında da artmasına destek olacaktır” diye konuştu.