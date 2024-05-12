MTSO Başkanı Çakır: Mersin’in büyümesini doğru planlamayız

MERSİN / EKONOMİ

Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi’nin (IERFM) 8’incisi Mersin’de düzenlendi.

Nişantaşı Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi ev sahipliğindeki kongre, ekonomi ve finans akademisyenleri, piyasa profesyonelleri ve finans medyasını buluşturdu. Verimlilik ve mikro perspektif bakış açısıyla düzenlenen kongrenin açılış oturumunda Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’nun sorularını yanıtlayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, kent ekonomisini güçlenmesi için yapılması gerekenlerden söz etti.

Verimin artması için doğru planlamanın önemini vurgulayan Çakır, “Maalesef planlamayla ilgili ciddi sorunlar var. Bölge ve ülke olarak planlama yapmalı, dünyanın kıt kaynaklarının fizibil kullanımı için planlamayı dünyaya yaymalıyız” ifadesini kullandı.

Mersin’in de bu noktada doğru planlanması gerektiğinin altını çizen Hakan Sefa Çakır, “Kentimiz olanaklarıyla hızlı büyüyor. Tüm analizler Mersin’in önümüzdeki 10 yılda büyük bir ekonomiye dönüşeceğini gösteriyor. Kent şuan bu büyümeye hazır değil. Bu büyüme doğru kontrol edilmeli. Nasıl hazır hale gelmemiz gerektiğini akademisyenlerle, iş dünyasıyla, yerel yönetimlerle şimdiden çalışmalıyız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali yatırımı sırasında bölgeye talep artınca, o dönem herkes evini, arazisini yüksek olduğunu düşündüğü rakamlarla yabancılara sattı. En bakir alanlarımız kötü yapılaşmayla bozuldu. Çevremizi bozmadan, zenginliğimizi koruyarak büyüyebilmeliyiz” diye konuştu.