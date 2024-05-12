Pamukkale Teknokent’den Polonya’da kontak ofisi

DENİZLİ

Pamukkale Teknokent’in Varşova’daki kontak ofisi, Polonya'daki iş insanlarıyla olan ilişkileri güçlendirmek, iş ağını genişletmek ve Türk yazılım şirketlerinin ihracatını artırmak amacıyla önemli bir rol üstlenecek.

Polonya’nın başkenti Varşova’da temsil edilen ilk Türk Teknokent olma özelliğine sahip Pamukkale Teknokent Kontak Ofisinin açılışına Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Polonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Marek Nowakowski, Atlas Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çınardal, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Ovalı ve Teknokent firmaları ile Polonyalı iş insanları katıldı.

Açılan kontak ofisinin Türkiye'nin teknoloji liderliğini güçlendireceğini ve buradaki iş insanlarının yine buradaki yatırımcılarla buluşma şansı yakalayacağını kaydeden Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan; “Avrupa Birliği’ne açılan bir kapı olarak bizlerin artık bu noktada işimizi çok ciddiye almamız ve bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu adım ile hem Üniversitemizin Teknokent yolu ile uluslararası arenada kendini göstermesi hem de ciddi yatırımlar yaparak da ekonomi olarak her iki ülkeye katkıda bulunması bizi gururlandıracak ve bu işin neden yapıldığını anlamlandırılması açısından önemli olacaktır” dedi.