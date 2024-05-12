Cottonbox yeni fabrika yatırımıyla kapasitesini yüzde 100 artıracak

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Yakın bir zamanda gerçekleştireceği çatı GES yatırımı ile enerji ihtiyacını yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak olan markanın başarı hikayesini 15 yıl önce yazmaya başladıklarını kaydeden Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, 2023’te yurt içinde yüzde 35, ihracatta yüzde 15 büyüme gerçekleştiren firmanın 2024 yılı hedefinin ise yüzde 25 reel büyüme ile 750 milyon TL ciro olduğunu söyledi.

Yeni fabrika alanında gerçekleştirdiği toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turgut, 61 ülkeye Cottonbox markası ile ihracat gerçekleştirdiklerini vurguladı. Turgut, ev tekstili alanında geniş ürün çeşitliğiyle faaliyet işletmenin yılda 1,5 milyon adet üretime ulaştığını ifade ederek her yıl ortalama yüzde 20 büyüme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 2024’te Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Avrupa ülkelerine girmeyi planladıklarını ifade eden Turgut, yurt genelinde bin 300’ün üzerinde, yurt dışında ise 450 satış noktasıyla tüketiciye ulaştıkları bilgisini verdi. Turgut, “Sektörün ortaya koyması gereken vizyon kaliteli üretim, markalı ihracat ve inovasyon odaklı tasarım olmalı. Cottonbox’ın başarısı da bu temel unsurlardan vazgeçmemesinden geliyor” dedi.

Sürdürülebilirlik bir seçim değil sorumluluk

Sürdürülebilirliği bir seçim değil sorumluluk olarak gördüklerini belirten Turgut, Dünya genelinde yaşanan enerji krizinin birçok sektörü küresel düzeyde etkilemeye devam ettiğine dikkat çekti.

Bu gerçekten hareket eden Cottonbox’un çevreci bir marka olarak üretimden tasarıma kadar tüm süreçlerinde sürdürülebilirliği odak edindiğini kaydeden Turgut şöyle devam etti, “Yeşil Bina olarak hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamızla Avrupa standartlarında üretim yapmaya başladık. Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yağmur sularının ve depoda biriken gri suların geri dönüşümünü sağlarken, yaklaşık 600 bin dolar yatırımla hayata geçireceğimiz GES yatırımımızla enerji ihtiyacımızı yüzde yüz karşılayacağız. Böylelikle farikamızda tüketeceğimiz enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek karbon ayak izini en aza indirme ve ‘Yeşil Bina’ kimliğimizi daha da güçlendirme şansı bulacağız” dedi.

Dijital dönüşüm çalışmaları hızlandı

Dijital dönüşüm adımlarını hızlandıran Cottonbox’ın yapay zeka ile tasarladığı ve 12 farklı desenin yer aldığı “Yapay Zeka” nevresim koleksiyonu özelinde NFT hazırlayarak ev tekstili sektöründe bir ilke imza attıklarına dikkat çeken Turgut, “Rekabetin yoğun olduğu bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak, dijitalleşmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımızla yenilikçi kimliğimizi güçlendirmeyi, katma değer yaratmayı, verimliliğimizi ve rekabet hızımızı artırmayı hedefliyoruz. Ev tekstili sektöründe yenilikler konusunda lider markalardan biri olmak, gelecekteki dönüşüme hazır olmak için dijitalleşmeye yönelik ilk adımlarımızı attık. Sektörde ilk yapay zekâ koleksiyonunu yaparak NFT çıkardık. Önümüzdeki süreçlerde yapay zekanın tüketicilere yönelik dijital temas ve deneyim aracına dönüşeceğine inanıyoruz. Ürün tanıtımı, pazarlanma, satış ve veri analizi gibi pek çok iş sürecinde kullanılabilecek bir yapısı var, tabii ki bunu da değerlendireceğiz. Bugünden geleceğe uyum sağlamak, tüketici alışkanlıklarına gelişen teknolojisiyle birlikte pozisyon almak adına bu dünyada da varlık göstermek bizim için önemli adım oldu. Mevcut ve gelecekteki müşterilere bir yatırım olarak bir vizyon ortaya koyuyoruz” dedi.