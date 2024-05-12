Interfres Eurasia Fuarı, uluslararası platformlarda

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Türkiye’nin ihracata yönelik tek fuarı olan Meyve, Sebze ve Mamulleri, Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri Fuarı (İnterfresh Eurasia), dünya tarım ticaretinin merkezi Hollanda’da bulunan ve çeşitli dillerde yayımlanan Freshplaza.com platformunda yer aldı.

Interfres Eurasia Fuarı, 138 ülkeden yaş meyve sebze ve tarımsal üretim ile ticaretini yapan18 bin firmanın yer aldığı merkezi Fransa’da bulunan Fructidor.com platformuna üye olarak dikkat çekiyor.

Interfres Eurasia Fuarını düzenleyen AntExpo A.ş Genel Koordinatörü Murat Özer, dünyada binlerce şirketin bulunduğu uluslararası iki platformda yer alarak Türk yaş meyve sebze, kurutulmuş, donmuş ve konserve ürünlerini dünyaya tanıtarak ülke ihracatının artmasına katkı yapmak istediklerini bildirdi.

Bu yıl 26-28 Eylül tarihleri arasında İzmir’de ilk düzenlenecek Inter Fresh Eurasia Fuarı’nın geçen yıl Antalya’da gerçekleşen fuara göre yüzde 200 büyüdüğünü belirten Murat Özer, şunları kaydetti:

‘’Türkiye’ye yıllık 3,5 milyar dolar döviz kazandıran taze meyve sebze sektörünün vitrini olarak 7 yıl önce Antalya’da yolculuğu başlayan Interfresh Eurasia Fuarı, 7 yılda yüzde 200 büyüdü. Pandemi döneminde 2 yıllık araya rağmen, Türk taze meyve sebze sektörünün uluslararası arenadaki tanıtım elçisi olan Interfresh Eurasia Fuarı, hız kesmeden tanıtım faaliyetlerini 2022 ve 2023 yıllarında Antalya’da büyüterek devam etti.’’

Yıllık ciroları milyar dolar ve Euro’ları bulan Avrupa ve Rusya, Balkanlar ile Ortadoğu’nun en büyük 13 zincir marketinin de fuara katılacağını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"İzmir’de düzenlenecek fuara şimdiden 13 market zinciri kayıt yaptırdı. Fuara 50 ülkeden alıcılar geliyor. Iterfresh Eurasia Fuarı’nın açılışına 6 ay olmasına rağmen katılımcı açısından geçen yılın katılımcı sayısı geçildi. Fuar alanının yüzde 80’inin satışı bitti."