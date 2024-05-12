AKMİB, nisanda 488 milyon dolarlık ihracat yaptı

MERSİN / EKONOMİ

Yılın ilk 4 ayındaki ihracat performansını değerlendiren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, bölge ihracatının yüzde 79,6’sını mineral yakıtlar ve mineral yağların oluşturduğunu, en fazla dış satım yapılan ülkelerin başında Birleşik Devletler, Hollanda ile Romanya’nın geldiğini söyledi.

Bu dönemde 2 milyon 928 bin ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini kaydeden Çağan, “Geçen yıl Nisan’da hiç ihracat yapmadığımız Cebelitarık’a 20 milyon 473 bin dolarlık ihracatımız dikkat çekti. Bu ülkenin ardından yüzde 2 bin 294 artış ve 22,7 milyon dolarla Fas, yüzde 1.341 artış ve 22,3 milyon dolar değerle Belçika, yüzde 1.123 artış ve 60,4 milyon dolarla Hollanda yıldız pazarlarımız oldu” dedi.

“Venezuela’yı Güney Amerika’ya açılan kapı olarak görüyoruz”

Kimya sektörünün uzak pazarlardaki etkinliğini artırmak için 26-28 Eylül’de gerçekleştirilecek Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na büyük önem verdiklerini aktaran Çağan, “Yaklaşık 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada yer alan Venezuela’da Türkiye için büyük potansiyel bulunuyor. Fuar, AKMİB üyesi firmaların pazardaki etkinliğini artırmaları için önemli fırsatlar sunuyor. 2023 verilerine göre 16 milyar 921 milyon dolar dış ticaret hacmine sahip olan Venezuela’nın sanayi ürünlerindeki ithalat hacmi 1,2 milyar dolar düzeyinde. Bu ülkeyi Türk kimya sektörü için Güney Amerika’ya açılan kapı olarak görüyoruz. İmzalanan ticaret anlaşmasıyla ticaretimizin ivmeleneceğini öngörüyoruz” diye konuştu.