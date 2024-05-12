Mersin Deniz Ticaret Odası, ‘Üniversiteye Katkı Ödülü’ne layık görüldü

MERSİN / EKONOMİ

MEÜ’de görev yapan akademik ve idari personeller ile öğrencilerin ve üniversite dışındaki kişi ve kurumların başarılı çalışmaları düzenlenen törende ödüllendirildi. Programın açılış konuşmasını yapan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, bilgi ve akıl üssü olan üniversiteyi geliştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Liyakat esasıyla başarıyı ödüllendiren bir üniversite kültürü oluşturmalı amaç edindiklerini belirten Yaşar, “Üniversitemizi, sanayi ile buluşturmak ve tüm paydaşlarıyla ortak iş birliklerini geliştirmek için çabalarımızı da artırma gayretindeyiz. Ülkemizin teknolojik altyapısını güçlendirmek, bilim ve sanayi alanlarında ilerlemek amacıyla atılan adımların her birinde ayak izimizin olması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından bilim, patent, faydalı model ve tescil, bilimsel faaliyetlere teşvik gibi alanlarda ödüller sahiplerini bulurken, ‘Üniversiteye Katkı Ödülü’ MDTO’nun oldu.

İnşası tamamlanan Türkiye’nin en modern denizcilik fakültesinin MEÜ’ye ve kente kazandırılmasına öncülük eden MDTO’da Başkan Cihat Lokmanoğlu, ödülü yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’ın elinden aldı. Bilimsel gelişmelere katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Cihat Lokmanoğlu, “Fakültemizin yeni binasında sektöre hizmet edecek nitelikli mezunların çıkacak olmasından dolayı çok mutluyuz” ifadesini kullandı.