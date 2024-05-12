İZTO’nun ilk “yeşil dönüşüm mentorları” mezun oldu

İZMİR / EKONOMİ

13 Şubat - 7 Mayıs 2024 tarihleri arasında, ulusal ölçekte düzenlenen programında, modüllerin anlatımı İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ, Doç. Dr. Mine Güngörmüşler ve Dr. Burak Amirak tarafından gerçekleştirildi. Programa İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Yavuz Alkan ile birlikte 24 işletmeden 26 temsilci katılım sağladı.

10 modülden oluşan eğitim programı, yeşil dönüşümün temellerinden başlayarak yeşil dönüşüm mentorluğu kavramına ve işletmeler için bu dönüşümün önemine kadar geniş bir perspektif sundu. Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulamaya alınan düzenlemelerin işletmeler üzerindeki etkilerine odaklandı, enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil tedarik zinciri yönetimi gibi pratik konuları içerdi. Programın ikincisi Eylül ayında düzenlenecek.

"Daha yaşanabilir bir dünya hepimizin sorumluluğu”

Katılımcılara sertifikalarını veren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Yeşil dönüşüm, günümüzün en önemli ve kritik ihtiyaçlarından biri. Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci, artık sadece bir seçenek değil, bir zorunluluk. Hepimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Çevresel etkilerimizi azaltmak ve dünyamızın sahip olduğunu sınırlı kaynakları daha verimli kullanmak için kalıcı adımlar atmamız şart. İzmir iş dünyasının yeşil dönüşümüne katkıda bulunmak stratejik hedefi ile yürüttüğümüz ve ulusal ölçekte bir ilk olma özelliği taşıyan Yeşil Dönüşüm Mentorluğu eğitimimizin kentimizin yeşil dönüşümünü ve ekonomik sürdürülebilirliğine olumlu katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

"Sürdürülebilirliği çevreyi esas alarak anlattık”

Projenin eğitmenlerinden Prof. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ ise, “Biz bu eğitimde sürdürülebilirliği son dönemlerde akla gelen ilk kavram olan çevreyi esas alarak ama toplumsal ve yönetişimsel unsurları da göz ardı etmeden anlatmaya çalıştık. Sürdürülebilirliğin belli sektörlerin özelinde olmadığını, her türlü üretim ve hizmet faaliyetinin sürdürülebilirlik bakış açısıyla ele alınması gerektiğini vurguladık ve firmaların kapanış sunumları bize bu bilinci kazandırmakta başarılı olduğumuzu gösterdi” diye konuştu.