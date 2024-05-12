T-EEN Technic, şirketlerin enerji verimliliğini artıracak

İZMİR / EKONOMİ

Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini genişleterek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında yeni uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan şirketin sunduğu çözümler arasında; enerji etüt ve analiz hizmetleri ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji danışmanlığı, proje uygulama ve yönetimi ile verimlilik artırıcı projelerin hayata geçirilmesi, sürdürülebilirlik ve enerji yönetimi stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, enerji izleme yönetimi ile enerji tüketiminin etkin bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesi, ISO 50001 standartlarına uygun enerji yönetim sistemi kurulumu ve danışmanlığı, elektrikli şarj çözümleri ile sürdürülebilir ulaşımın hayata geçirilmesi yer alıyor.

Düzenlediği basın toplantısında CCN Holding’in inşaat, teknoloji, enerji ve teknik bakım işletme alanlarında edindiği güçlü deneyimlerden ve köklü geçmişinden aldığı güç ile T-EEN Technic altında genç, yenilikçi ve vizyoner bir takımla küresel gündemi ve ihtiyaçları takip ettiklerini ve katkı vermek için çalıştıklarını belirten T-EEN Technic Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Akyürek Tandağ, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedeflerine katkı vizyonumuz doğrultusunda bir süredir rotamızı döndürdüğümüz enerji verimliliğini artırıcı projelerin hayata geçirilmesi, yenilenebilir enerji çözümleri ve danışmanlığı konusunda harekete geçtik. Teknik kapasitemizi ve deneyimimizi dijital çözümler ve en son yenilikçi yaklaşımlara entegre ederek çözümlerimizi iş ortaklarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve faydalanıcılara sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“59 bin hanelik elektrik tasarrufu sağladık”

Kısa zamanda çarpıcı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Tandağ, “Bugüne kadar 5 yenilenebilir enerji projesi, 6 enerji verimliliği yenileme projesi ile Ankara ve Mersin Şehir Hastanelerinde enerji yönetimi uygulamaları gerçekleştirdik, bu uygulamalar sonucunda 59 bin hanenin yıllık elektrik tüketim ihtiyacına denk enerji tasarrufu sağlayarak 14 bin 400 aracın yıllık karbon salımına eşdeğer karbon azaltımı elde ettik. Uygulamalarımızı çok daha geniş bir kapsamda ve uluslararası platformlara da uygulamayı hedefliyor ve bu alanda yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” diye konuştu.

Aynı zamanda çözüm ortakları aracılığıyla paydaşlarına yenilikçi çözümler sunduklarını dile getiren Tandağ, “İş yönetimi ve takibi uygulaması olan Wisera'nın enerji verimliliği ve iş gücü yönetimi platformu aracılığıyla enerji tüketimini optimize ederken aynı zamanda kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle tüm iş süreçlerinde verimlilik sağlıyoruz. Ayrıca, yapay zeka destekli modülleri sayesinde daha akıllı ve optimize edilmiş kararlar alınmasına da yardımcı oluyoruz. Yeni nesil elektrikli araç şarj istasyonu RS Şarj ile kurduğumuz stratejik ortaklık ile son teknolojiye sahip elektrikli araç şarj istasyon çözümleri de sunuyoruz” dedi.