Alanya’da tur teknesi yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

EKONOMİ / ANTALYA

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs 2024 tarihinde akşam saatlerinde Alanya Limanı içerisinde bulunan ALPLER-1 isimli tur teknesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak denizden müdahale edilerek teknedeki yangın söndürülmeye çalışıldı.

Yangın çıktığında teknede bulunan 2 kişi dumandan etkilenerek Alanya’da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Tur teknesindeki yangınla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Alanya’da geçen 21 Mart 2024 tarihinde de turist taşıyan ‘Baba- A’ ve ‘Admiral Black’ adlı iki tur tekneleri yanmıştı.