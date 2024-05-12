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Alanya’da tur teknesi yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Antalya’nın turizm beldesi Alanya’da dün gece limanda demirli bulunan bir tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Alanya’da tur teknesi yandı, 2 kişi dumandan etkilendi
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EKONOMİ / ANTALYA

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs 2024 tarihinde akşam  saatlerinde Alanya Limanı içerisinde bulunan ALPLER-1 isimli tur  teknesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak denizden müdahale edilerek teknedeki yangın söndürülmeye çalışıldı.

Yangın çıktığında teknede bulunan 2 kişi dumandan etkilenerek Alanya’da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Tur teknesindeki yangınla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Alanya’da geçen 21 Mart 2024 tarihinde de turist taşıyan ‘Baba- A’  ve ‘Admiral Black’ adlı iki tur tekneleri yanmıştı.

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