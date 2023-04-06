Yükselen Çelik'ten 50 milyon TL'lik tahvil arzı

Yükselen Çelik'ten yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak'ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 500 milyon TL'ye kadar tahvil ihraç etmek üzere onay alan Yükselen Çelik, birinci aşamada kısmi işlem yaparak TEB Yatırım aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 50 milyon TL tahvil arzı gerçekleştirdi. Bu işlem sayesinde Türkiye'de ilk kez bir çelik servis merkezi tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu.

Vasıflı çelik sektörünün lider şirketlerinden biri olan ve 1976 yılından bu yana çelik sektöründe katma değerli ürünler alanında faaliyet gösteren Yükselen Çelik, sermaye piyasalarının yanı sıra ortaya koyduğu finansal enstrüman çeşitliliğiyle Türkiye'de birçok çelik servis merkezine rol model oluyor.

Yükselen'in kurduğu tesisler ve yaptığı yatırımların yanı sıra karmaşık ve kapsamlı finansal enstrümanları Türk sanayisine başarılı şekilde entegre etmesi, Türkiye'de sanayici şirketlerin finansal okuryazarlığının ve sektörün gelişmesi için büyük önem arz ediyor.

Türkiye'de ilk kez vadeli satışlarda kredi sigortası enstrümanını 2007'de kullanmaya başlayan Yükselen Çelik'in finansal enstrümanlar ve ÜR-GE/AR-GE faaliyetleriyle piyasa belirleyici şekilde hareket etmesi, şirketin büyüyen pazar payı ve artan karlılığı açısından sürdürülebilir bir performans ortaya koyuyor.

Yakın zamanda ABD'nin Chicago bölgesinde kurduğu Rising Steel isimli iştirakinin yanı sıra 2023 yılının ikinci yarısında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer alan yeni çelik servis merkezini faaliyete geçirecek Yükselen'in kapasitesini iki katına çıkarması bekleniyor. Bu kapasite artışının yurt içi pazardaki büyüme etkisinin yanı sıra şirketin ihracat faaliyetlerine olumlu etkilerinin 2024 itibarıyla görülmesi bekleniyor.