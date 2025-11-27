  1. Ekonomim
Zafer Aral, EKONOMİ Gazetesi'nin 3. yaşını kutladı

Savunma Sanayimizin önde gelen şirketlerinden Samsun Yurt Savunma Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, EKONOMİ Gazetesi'nin 3. yaşını kutladı.

Zafer Aral, EKONOMİ Gazetesi'nin 3. yaşını kutladı
Değerli NBE Gazetesi Ailesi,

Yayın hayatınızda üçüncü yılı geride bırakırken, bilgiye değer katan duruşunuz ve tarafsız habercilik anlayışınızla savunma sanayi sektörüne de önemli katkılar sunduğunuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ekonomik ortam gibi hızlı değişen ve doğru bilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir alanda, ulusal yayıncılıkta güvenilir bir kaynak hâline gelmeniz, emeğinizin ve vizyonunuzun en açık göstergesidir.

Savunma sanayi dahil ülkemizin stratejik sektörlerini ekonomik boyutlarıyla ele alarak bilgilendirme misyonunu titizlikle yerine getirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda da aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle çok daha büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle NBE Gazetesi’nin tüm ekibini kutluyor, nice başarılarla dolu yıllar diliyorum.

H..Zafer Aralık

