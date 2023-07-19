Zimmer Biomet, Ankara’da inovasyon merkezi açtı

ANKARA (EKONOMİ) – Ortopedi alanında robotik ve teknolojiye dayalı ürünlerle faaliyet gösteren ABD merkezli Zimmer Biomet, Ankara’da hekimlerin de teknoloji deneyiminde bulunabileceği, ürünler ve inovasyonların tanıtıldığı bir merkez açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, merkezde ürünler, teknolojiler, cerrahi robotlar ve implantlar sergilenecek. Zimmer Biomet EMEA Başkanı Wilfred van Zuilen merkeze yönelik yaptığı değerlendirmede, müşterilerin sunulan çözümleri doğrudan görme imkanı sağlandığını vurguladı.

Zimmer Biomet Gelişmekte Olan Pazarlar Başkan Yardımcısı Erik Antos ise “Ankara İnovasyon Merkezi, bölgeye yaptığımız yatırımın bir sonraki adımıdır ve sağlık hizmetlerinde dönüşümün yaşandığı bu dönemde müşterilerimizin ivmelerini korumalarına yardımcı olma konusundaki kararlılığımızı göstermektedir” dedi. Merkezde, şirketin çözümleri arasında bulunan ZBEdge de tanıtılacak.