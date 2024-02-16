Zincir kafe-restoranları Aslı’da üst düzey atama

Eksim Holding’in gıda grubu bünyesinde faaliyet gösteren Aslı’da gerçekleştirilen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Caner Bayıralan getirildi.

Kariyer hayatı boyunca Arçelik ve Syngenta gibi markalarda da çalışmış olan Bayıralan, 10 yılı aşkın süre UNO’da iş geliştirme direktörü ve genel müdür olarak görev yaptı.

2021 yılında Simit Sarayı’nın genel müdürlüğü görevini de üstlenen Bayıralan, son olarak 2022 yılından bu yana Koska’da genel müdür koltuğunda önemli çalışmalara imza attı.

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve Koç Üniversitesi’nde yüksek lisans programını tamamlayan Bayıralan, tecrübesini gıda alanında Aslı’nın gelecek vizyonu için kullanacak.