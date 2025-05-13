Ziraat Bankası'ndan 32,7 milyar TL net kâr

Ziraat Bankası'nın 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarını değerlendiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar; ‘2025 yılının ilk çeyreğinde, tarifelere ilişkin uluslararası restleşmeler ve devam eden jeopolitik riskler başta olmak üzere, yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomi ve ticaret politikalarında artan belirsizlikler küresel büyümeyi negatif etkilemiştir. Ülkemizde ise temel makroekonomik hedefler, orta vadeli programda öngörülen çerçeveye uygun olarak gerçekleşmiştir’ dedi.

Güçlü sermaye ve likidite yapısı, çeşitlendirilmiş kaynak kompozisyonu ile 2025’te de sürdürülebilir büyümelerini devam ettirdiklerini kaydeden Çakar, Bankanın dengeli bir büyüme ivmesi yakalayarak 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.

Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü 6,2 trilyon TL’yi aştı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar; ‘Bankamızın aktif büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde 6,2 trilyon TL’yi aştı. Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi krediler 3,2 trilyon TL’ye ulaşarak, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4,4 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Bu süreçte Bankamız başta tarım olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı alanların öncelikli olarak finanse edilmesini sağlayarak, Ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürdü.

Tarıma destek kesintisiz sürüyor

Ana misyonumuz olan tarımın finansmanında; gıda arz güvenliği, sürdürülebilir tarımsal üretim, tarım sektörünün modernizasyonu ve mekanizasyonu, modern sulama sistemleri, tarımda yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, özellikle genç ve kadın çiftçiler olmak üzere tüm tarımsal işletmelerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmaya dayalı istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi öncelik verdiğimiz konular arasında yer almaya devam etti.

Bu süreçte Bankamız, gücünü her zaman olduğu gibi tabana yaygın mevduat müşterilerimizden almaya devam etti ve yılın ilk çeyreğinde mevduatlarımız 4,1 trilyon TL’ye ulaştı. Kaynaklarımızı çeşitlendirmeye yönelik stratejimiz doğrultusunda yabancı para mevduat dışı fonlama tutarımızı 24 milyar USD düzeyine çıkararak Ülkemize en fazla yabancı para mevduat dışı kaynak sağlayan Banka olduk.

Yaygın Muhabir ağımızı etkin bir şekilde kullanarak dış ticaretin finansmanında da liderliğimizi sürdürdük. Dış ticaret işlemlerinden aldığımız payı %21’in, ihracat hacminden aldığımız payı ise %25’in üzerine taşıdık.

İklim risklerinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve Ülkemizin 2053 karbon nötr hedefine ulaşılması amacıyla 64 MW kurulu güce sahip olan ve finans sektörünün en büyük öz tüketim GES projesini 2025 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirdik.

Dijitalde de Lider Banka

Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan Dijital dönüşüme yönelik çalışmalarımızı devam ettirdik. Bankamız, 23,5 milyon kişiye ulaşan aktif dijital bankacılık müşteri sayısı ile bu alanda da sektörün lider bankası konumunda olmaya devam etti.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için yeni kurulan yurt içi iştiraklerimizden Ziraat PAY ve Ziraat Finansal Kiralama 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete başladı. Dijital bankamız Ziraat Dinamik Banka’nın müşteri kabulüne başlaması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

20 farklı ülkedeki iştiraklerimiz ve yurt dışı şubelerimiz aracılığıyla, Ülkemizin dış ticaretinin büyümesine ve karşılıklı yatırımların artmasına olumlu katkıda bulunmaya devam ettik. Yılın ilk çeyreğinde Mısır’dan sonra Afrika Kıtası’ndaki ikinci hizmet noktamız olan Cezayir Şubemiz faaliyete başladı. İhtiyaç ve potansiyel görülen yerlerde Yurtdışı teşkilatımızı kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz.

Sektörün yine en karlı Bankası

İfade ettiğim tüm aksiyonların etkisi ile birlikte sürdürülebilir gelir artışı ve güçlenen finansal yapımızla Bankamız, yılın ilk çeyreğinde 32,7 milyar TL net kar elde ederek, sektörün yine en karlı Bankası oldu.

Güçlü sermaye yapısı, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve dijital altyapı yatırımları ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, bize güvenen müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım’ dedi.