Ziraat Bankası'nın kârı belli oldu

T.C.Ziraat Bankası AŞ, 2024 yılının ikinci çeyrek döneminde net karını 13,24 milyar TL olarak açıkladı.

Ziraat Bankası'nın mali tablolarına göre, Bankanın geçen yılın ikinci çeyrek döneminde 19 milyar 195 milyon 316 bin TL olan konsolide olmayan net dönem karı, bu yıl aynı dönemde 13 milyar 243 milyon 866 bin TL'ye geriledi.

Söz konusu dönemde faiz gelirleri %192,7 artışla 73,65 milyar TL'den 215,6 milyar TL'ye çıktı.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ise net kar 25 milyar 741 milyon 549 bin TL'den 30 milyar 639 bin 737 TL'ye yükseldi.