Zorlu Enerji’den Enphase ile distribütörlük anlaşması

Zorlu Enerji, ABD merkezli Enphase ile distribütörlük konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Zorlu Enerji, Enphase'in solar sistemlerde kullanılan mikroinvertör (mikro dönüştürücü) teknolojisinin ve aksesuarlarının Türkiye'deki satışı konusunda yetkili tek distribütörü oldu.

Anlaşma kapsamında Zorlu Enerji, Enphase Energy'nin doğrudan güneş paneli kurulumcuları ve tüketiciler için ürettiği solar sistemlerde kullanılan mikroinvertör teknolojisinin ve aksesuarlarının Türkiye'de satışını yapabilecek.

Şirket, ayrıca konut ve ticari sistemler için özel olarak üretilen küçük kapasiteli mikroinventörlerin de Türkiye pazarına sunulmasını sağlayacak. Böylece daha hesaplı projelerin yapılmasının önü açılacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Zorlu Enerji Solar ve Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evren Evcit, “Gücümüzün neredeyse tamamına yakın bir bölümünü yenilenebilir enerjiden alan bir şirket olarak, 2017'de güneş enerjisi alanında yeni nesil teknolojiler geliştiren First Solar'ın yüksek performanslı ince film fotovoltaik modüllerinin 26 ülkede en büyük iş ortağı ve tek distribütörü olduk. Güneş enerjisi alanında yaptığımız bu önemli anlaşma ile modül segmentinde çok büyük bir başarı elde ettik. Güneş enerjisi ekipmanları üreticisi Enphase Energy ile yaptığımız bu iş birliğimiz sayesinde de mikroinvertör pazarında aynı şekilde başarı göstereceğimize inanıyoruz.” dedi.