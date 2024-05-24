Zorlu Tekstil Grubu, Çevre Dostu Ürünleriyle Hometex Fuarı’nda

Türkiye’nin ev tekstili liderlerinden Zorlu Tekstil Grubu, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Hometex Fuarı’nda yerini aldı.

Zorlu Tekstil Grubu, 21-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Hometex Fuarı’na yenilikçi ve çevre dostu ürünleriyle katıldı.

Zorlu Tekstil Grubu, fuarda sergilediği çevre dostu ve yenilikçi ürünleriyle fuarın en çok ziyaret edilen stantlarından biri oldu. Zorlu Tekstil Grubu fuarda, perdeden nevresime, halıdan yatak örtüsüne, havlu ve lisanslı ürünlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sezon trendlerine yön veren, ev tekstili modasına her daim lüks detaylar katan Valeron markası ve “Gelecek İçin Bugün” sloganıyla sürdürebilirliği odağına alarak hazırladığı yeni TAÇ Reborn Organik Saten Nevresim Koleksiyonu da fuarda sergilenen ürünler arasında yer aldı. Zorlu Tekstil Grubu ayrıca, halı koleksiyonlarıyla da fuarda dikkat çekti.

Taç’ın sürdürebilirliğe dikkat çeken Reborn Organik Saten Nevresim Koleksiyonu’nun yeni ürünleri Hometex Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği alan Zorlu Tekstil Grubu, hayata geçirdiği proje ve ürünlerle sürdürülebilirlik konusundaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Taç, “Gelecek İçin Bugün” sloganıyla sürdürebilirliği odağına alarak hazırladığı yeni Reborn Organik Saten Nevresim Koleksiyonu ile hem evlere hem de dünyaya değer katıyor. Taç’ın sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak ürettiği ve ilk kez fuar ziyaretçileriyle buluşturduğu Reborn Organik Saten Nevresim Koleksiyonu’nun yepyeni tasarımları fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.

Organik pamuktan üretilen kumaşlarla hazırlanan saten nevresim takımı, yumuşak dokusuyla olduğu kadar üzerinde yer alan zarif çiçek desenleriyle de dikkat çekti. Mint yeşili, mavi, vizon, gri gibi sezon trendleri yansıtan renklerle tasarlanan nevresin takımları ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Sürdürülebilirlikteki uzmanlığı ile dikkat çeken, Türkiye’de ve dünyada çevre dostu üretimin öncüsü olmak için çalışmalarını sürdüren Zorlu Tekstil Grubu, inovatif ve yenilikçi ürünleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor.