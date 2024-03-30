Zurich Yaşam, Atilla Benli’ye emanet

Müşteri memnuniyetine öne çıkaran Zurich Sigorta Grubu, Mapfre Türkiye’nin hayat operasyonlarını satın almasının ardından hayat ve bireysel emeklilik branşlarındaki büyüme stratejisi doğrultusunda liderlik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Zurich, son olarak liderlik ekibine Atilla Benli’yi dahil etti. Atilla Benli, 1 Nisan 2024 itibarıyla Zurich Yaşam Genel Müdürü ve Zurich Sigorta Genel Müdür Başyardımcısı sorumluluklarını üstlenecek.

“Daha iyi ve güçlü bir isim düşünemezdik”

Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, Benli’nin Zurich’e yeniden katılmasına ilişkin şunları söyledi: “Atilla ile uzun yıllar bir arada farklı şirketlerde sayısız başarıya imza attık. Kendisiyle yeniden birlikte çalışacak olmaktan son derece memnunum. Elementer sigortacılık, hayat ve bireysel emeklilik sektörlerinde sahip olduğu engin birikimiyle, Grubumuzun hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik alanındaki büyüme planlarına liderlik etmek için daha iyi ve güçlü bir isim düşünemezdik.”

“Beş yıllık aranın ardından, yeni hedeflerle yola çıkıyoruz”

Atilla Benli ise yeni görevleriyle ilgili, “Beş yıllık bir aranın ardından, yepyeni hedef ve sorumluluklarla Zurich ailesine dönüyor olmaktan heyecan duyuyorum. Birlikte daha önce çalışma tecrübesi edindiğim bu deneyimli ekiple yeniden yola çıkıyor olmak mutluluk verici.” dedi.

Atilla Benli, SEDDK onayını takiben Zurich Yaşam Genel Müdürü ve Zurich Sigorta Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak görev alacak.

Atilla Benli kimdir?

Atilla Benli, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümündeki lisans eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine Garanti Bankası’nda Denetçi olarak başladı. Garanti Sigorta Mali İşler, Operasyon, Acente ve Broker Dağıtım Satış Kanalı’nda çeşitli birimlerden sorumlu Birim Müdürü olarak görev yaptı.

Benli, 2007 yılında BNP Paribas Cardif şirketinde; Mali İşler Yönetimi, İnsan Kaynakları, Hasar ve Hukuk birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Groupama Sigorta ve Groupama Hayat ve Emeklilik bünyesinde Hasar Grubu’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Ardından Vakıf Emeklilik’te Satış, Finans ve Mali İşler, İnsan Kaynakları, Teknik ve Aktüerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2016 yılında Hasar Grubu’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Zurich Sigorta’ya katıldı. 2018 itibarıyla ise Zurich Sigorta’da Satış ve Dağıtım Kanalları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü. 2019 yılında Güneş Sigorta Genel Müdürü oldu. 2020 yılında 6 kamu sigorta ve BES şirketinin birleşmesine liderlik etti. Kurulan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in Genel Müdürü görevini Ağustos 2023’e kadar sürdürdü. Benli, 2019 Ekim-2023 Ağustos arasında da Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. 2023 Eylül – 2024 Mart döneminde ise Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü olarak çalıştı.