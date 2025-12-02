2 Aralık 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi! ZTK bugün hangi maçlar var?
2 ARALIK 2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ!
Maçlar ağırlıklı olarak A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bu turda tek maç eleme sistemi uygulanacak. Kazanan takım bir üst tura yükselecek.
2 Aralık Salı Maç Programı
13.00 Muşspor - TÜMOSAN Konyaspor Muş Şehir
15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Zecorner Kayserispor Eryaman
18.00 Çaykur Rizespor - Atko Grup Pendikspor Çaykur Didi
20.30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği Yeni Sakarya Atatürk
3 Aralık Çarşamba Maç Programı
13.00 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor Karacabey M. Fehmi Gerçeker
13.30 ikas Eyüpspor - Astor Enerji Çankayaspor Recep Tayyip Erdoğan
13.30 Özbelsan Sivasspor - Aliağa Futbol BG Grup 4 Eylül
13.30 İstanbulspor - SMS Grup Sarıyer Esenyurt Necmi Kadıoğlu
13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK Batıpark Adem Şahan
13.30 Muğlaspor - Sipay Bodrum FK Muğla Atatürk
15.30 Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Esenler Erokspor
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe Atatürk Olimpiyat
20.30 Trabzonspor - İmaj Altyapı Vanspor Papara Park
2 Aralık Salı gününün maç takvimi, futbolseverlerin mesai saatlerinin ardından ekran başına geçebilmesi için farklı dilimlere yayıldı. Günün ilk maçı saat 13.00'te başlarken, akşam seansında iki önemli mücadele yer alıyor. Günün kapanışı ise Süper Lig ekiplerinden birinin sahne alacağı, saat 21.00'de başlayacak olan son karşılaşma ile yapılacak. Maçların tamamı A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
4 Aralık Perşembe Maç Programı
13.00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK Yalova Atatürk
13.30 Boluspor - Kahta 02 Bolu Atatürk
13.30 Fethiyespor - Bandırmaspor Fethiye İlçe
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Orduspor 1967 Eryaman
18.00 Silifke Belediyespor - Hesap.com Antalyaspor Silifke Şehir
20.30 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor Çorum Şehir