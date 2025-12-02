2 Aralık 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi! ZTK bugün hangi maçlar var? soruları araştırılıyor. Takvime göre bugün 4 mücadele oynanacak. Futbolseverler ise mücadeleleri kaçırmamak için detayları arama motorunda öğrenmeye çalışıyor.

2 ARALIK 2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ!

Maçlar ağırlıklı olarak A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu turda tek maç eleme sistemi uygulanacak. Kazanan takım bir üst tura yükselecek.

2 Aralık Salı Maç Programı

13.00 Muşspor - TÜMOSAN Konyaspor Muş Şehir

15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Zecorner Kayserispor Eryaman

18.00 Çaykur Rizespor - Atko Grup Pendikspor Çaykur Didi

20.30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği Yeni Sakarya Atatürk

3 Aralık Çarşamba Maç Programı

13.00 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor Karacabey M. Fehmi Gerçeker

13.30 ikas Eyüpspor - Astor Enerji Çankayaspor Recep Tayyip Erdoğan

13.30 Özbelsan Sivasspor - Aliağa Futbol BG Grup 4 Eylül

13.30 İstanbulspor - SMS Grup Sarıyer Esenyurt Necmi Kadıoğlu

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK Batıpark Adem Şahan

13.30 Muğlaspor - Sipay Bodrum FK Muğla Atatürk

15.30 Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Esenler Erokspor

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe Atatürk Olimpiyat

20.30 Trabzonspor - İmaj Altyapı Vanspor Papara Park

2 Aralık Salı gününün maç takvimi, futbolseverlerin mesai saatlerinin ardından ekran başına geçebilmesi için farklı dilimlere yayıldı. Günün ilk maçı saat 13.00'te başlarken, akşam seansında iki önemli mücadele yer alıyor. Günün kapanışı ise Süper Lig ekiplerinden birinin sahne alacağı, saat 21.00'de başlayacak olan son karşılaşma ile yapılacak. Maçların tamamı A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

4 Aralık Perşembe Maç Programı

13.00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK Yalova Atatürk

13.30 Boluspor - Kahta 02 Bolu Atatürk

13.30 Fethiyespor - Bandırmaspor Fethiye İlçe

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Orduspor 1967 Eryaman

18.00 Silifke Belediyespor - Hesap.com Antalyaspor Silifke Şehir

20.30 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor Çorum Şehir