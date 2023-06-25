97'nci Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna, 1927’den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 97. galibi, Selim Kaya’nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Mehmet Kaya’nın yaptığı “Urfa Aslanı” isimli safkan oldu.

Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenen 97. Gazi Koşusu’nu kazanan jokey Mehmet Kaya, ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık’ın tasarımı olan Atatürk’ün at üzerindeki som gümüşten heykelinin ve 5 milyon TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

97. Gazi Koşusu’nun şampiyonu jokey Mehmet Kaya, yarış sonrası at üzerinde yaptığı ilk açıklamasında, “Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk içerisindeyim. Stratejimiz tuttu. Geçen sene Selim abinin kazandığı bir yarış vardı, onun taktiğini uyguladık. Stil gereği böyle koşulması gerekiyordu. Rabbim de bizi utandırmadı. Allah’a şükürler olsun. Bu galibiyeti aileme hediye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışı 10 numaralı Qualizto ikinci sırada tamamladı. 18 numaralı Chaika 3., 22 numaralı Moonlight Fairy 4. olurken 5. sırada Native Power yer aldı.

97. Gazi Koşusu’nda ikinciye 2 milyon TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye 500 bin TL ve beşinciye ise 250 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin TL'ye ulaşacak.