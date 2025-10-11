A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan’ı 6-1 yendi.
İlk yarıdan notlar:
11. dakika Milli takım Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçti
13. dakika Krilov'un golüyle Bulgaristan eşitliği yakaladı: 1-1
İkinci yarıda notlar
49. dakika Popov'un kendi kalesine attığı golle Türkiye 2-1 öne geçti
52 . dakika Kenan Yıldız'ın golüyle fark 2'ye çıktı
56. dakika Kenan kendisinin 2 takımının 4. golüne imza attı: 4-1
65. dakika Türkiye, Zeli Çelik'in golüyle farkı 4'e çıkardı: 5-1
90+2' İrfan Can Kahveci skoru belirledi: 6-1