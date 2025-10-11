  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6
Takip Et

A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan’ı 6-1 yendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6
Takip Et

İlk yarıdan notlar:

11. dakika Milli takım Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçti

13. dakika Krilov'un golüyle Bulgaristan eşitliği yakaladı: 1-1

A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6 - Resim : 1

İkinci yarıda notlar

49. dakika Popov'un kendi kalesine attığı golle Türkiye 2-1 öne geçti

52 . dakika Kenan Yıldız'ın golüyle fark 2'ye çıktı

56. dakika Kenan kendisinin 2 takımının 4. golüne imza attı: 4-1

65. dakika Türkiye, Zeli Çelik'in golüyle farkı 4'e çıkardı: 5-1

90+2' İrfan Can Kahveci skoru belirledi: 6-1

Spor
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Fenerbahçe, Yönetim Kurulu değişikliklerini KAP’a bildirdi
Fenerbahçe, Yönetim Kurulu değişikliklerini KAP’a bildirdi
Yunan futbolcu, Sivas’ta vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada
Yunan futbolcu, Sivas’ta vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada
Spor gazeteciliğinin duayen ismi Atilla Türker yazılarıyla ekonomim.com'da!
Spor gazeteciliğinin duayen ismi Atilla Türker yazılarıyla ekonomim.com'da!
Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti, ayın futbolcusu seçildi
Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat edin' demişti, ayın futbolcusu seçildi
Dursun Özbek açıkladı: Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı
Dursun Özbek açıkladı: Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı