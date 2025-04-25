A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk kaptanı Güneş Çapa hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımı eski oyuncularından Güneş Çapa için taziye mesajı yayımladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol milli takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ilk kadın üyesi olma ünvanını taşıyan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda Çubuklumuzu terleten Güneş Çapa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.