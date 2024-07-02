A Spor’da Erman Toroğlu ayrılığı! İşte yeni adresi...

Süper Lig'in eski yayıncı kuruluşu LİGTV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Maraton' programıyla efsaneleşen, son 10 yıldır ise A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu, büyük bir sürprize imza atarak A Spor'dan ayrıldı.

Eski futbolcu Toroğlu, Ekol TV ile anlaştı.

Erman Toroğlu'nun Ekol TV'ye geçtiği bilgisini Ekol TV Spor Müdürü Onur Yıldız Twitter hesabından duyurdu.

Yıldız, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Toroğlu'nun A Spor'dan ayrıldığını ve yeni sezonda Ekol TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Yıldız paylaşımında "İşte Yılın Transferi ERMAN TOROĞLU EKOL TV'DE" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu kimdir?

Erman Refik Toroğlu, 24 Kasım 1948 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'ne kaydolmuş, ancak eğitimini tamamlayamamıştır. Futbol kariyerine lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlamış, daha sonra Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve MKE Ankaragücü gibi takımlarda profesyonel olarak oynamıştır.

Futbolculuk kariyerinin ardından hakemlik yapmaya başlamış ve 1989 yılında FIFA kokartı almıştır. Siyasete atılarak 1991 seçimlerinde DYP'den Mersin'den aday olmuştur.

Medya kariyerine de adım atan Toroğlu, uzun yıllar Maraton programında Şansal Büyüka ile birlikte yorumculuk yapmıştır. Hürriyet gazetesinde de yazarlık yapmıştır. 2010-2013 yılları arasında Telegol programında futbol yorumculuğu yapmıştır. Sonrasında TRT Spor kanalında kısa bir süre yorumculuk yaptıktan sonra A Spor kanalında maç sonrası yorumculuk yaptı.

Toroğlu, futbolculuk ve hakemlik kariyerinin yanı sıra birçok medya kuruluşunda da yer almıştır. Şansal Büyüka ile Maraton adlı programda yorumculuk yapmış, Hürriyet gazetesinde yazılar yazmış ve Telegol programında futbol yorumculuğu yapmıştır. Ayrıca Hayat Bilgisi dizisinde konuk oyuncu olarak da yer almıştır.