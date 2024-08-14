Abdurrahim Albayrak'tan Jose Mourinho'ya tepki: Bir dur, daha dün geldin

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı bugün Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Adnan Polat'tan Abdurrahim Albayrak'a kadar camianın birçok önemli ismi, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Florya projesinin İhale Kurulu Başkanı olarak belirlenen Adnan Polat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların eski başkanı Polat yönetime destek vererek, "Sıfırdan takım kuruluyor, iki yıldır şampiyon olunuyor ve yönetim büyük saldırı altında, Galatasaray camiası son derece sessiz kalıyor. Bizim bunu yapma hakkımız yok, yönetimimize sonuna kadar sahip çıkmamız lazım. Şu anda da zaten, belki bir iş kazası olabiliyor, Beşiktaş kazası oldu, Galatasaray yoluna devam ediyor. Sonuna kadar başkan ve yönetimin yanındayız. Yaptıklarınızdan dolayı sizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Divan Kurulu toplantısında söz alanlardan biri de uzun yıllar sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik yapmış olan Abdurrahim Albayrak oldu. Albayrak, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a yönelik sözlerine şu sözlerle karşılık verdi: "Bakın bizim hocamızı eleştiriyorlar. Kimsenin ağzından bir şey çıkmıyor. Yok iki adım attı, üç adım attı, dört adım attı. Bir dur, daha dün geldin. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak Allah'ın izniyle 25. şampiyonluk gelecek."