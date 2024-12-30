Adana Demirspor’dan, Başakşehir maçı öncesi taraftara çağrı

Trendyol Süper Lig’de son haftaların başarılı takımlarından Adana Demirspor, ligde kalmak için mücadelesini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Sarı’nın Rams Başakşehir’e transferi gerçekleşirken, Sarı bu hafta ilk kez Adana Demirspor’a karşı mücadele edecek. Bununla birlikte Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, taraftara çağrıda bulundu.

‘’TAKIMIMIZA SAHİP ÇIKALIM’’

X’ten paylaşımda bulunan Durak, şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Adanalılar , sevgili Adana Demirsporlular ….

Futbolcu genç kardeşlerimiz her türlü fedarkarlıklarını yapıp onurlu , dik duruşlarını göstererek son 2 hafta üst üste galip gelerek bizlere umut tohumları ektiler.

84 yıllık çınarın sürekli dimdik ayakta kalması , hep yaşaması için, takımımıza önce biz sahip çıkalım.

4 Ocak Saat: 13.30’ da oynayacağımız Rams Başakşehir maçında stattaki yerimizi alalım, ligde kalma savaşında takımımızı yalnız bırakmayalım.’’

Adana Demirspor, 4 Ocak saat 13.30’da evinde Başakşehir’i konuk edecek.