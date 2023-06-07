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Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Alex de Souza bu sabah sarı-lacivertlilerin antrenmanını ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin idmanını takip etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alex'in, oğlu Felipe ile Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret ettiği belirtildi.

Alex'in, bir süre antrenmanı takip ettiği ve takıma desteklerini ileterek moral verdiği de ifade edildi.

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