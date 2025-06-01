Süper Kupa'ya katılacak 4 takım ve eşleşmeler belli oldu

Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.

Bu sezon Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım oldu.

İşte eşleşmeler...

Galatasaray-Trabzonspor

Fenerbahçe-Samsunspor

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.