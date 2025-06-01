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Bodrum FK'da Jose Morais'ten ayrılık kararı

Süper Lig'den düşen Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bodrum FK'da Jose Morais'ten ayrılık kararı
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda küme düşen Bodrum FK sezonun son maçında Beşiktaş'a 4-0 yenildi. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais maçın ardından basın toplantısında kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, sezonun sonuna geldiklerini ve bunun bir veda olduğunu söyledi.

Sezonun son maçında kazanmasına rağmen lig tablosuna bakıldığında Beşiktaş'ın istediğini alamadığını belirten Morais, "Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig'de kalamadık. Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Biz göreve geldikten sonra oyuncularım gerçekten her şeyi yaptı. Burada birkaç maç var aslında, bunlarda daha iyi sonuçlar alabilseydik ligde kalma hayalimizi gerçekleştirebilirdik." dedi. 

Morais, gelecek sezon için Bodrumspor'a şans diledi.

"O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum"

Bir gazetecinin "Bodrumspor'a veda mı ediyorsunuz?" soruna Morais, "Bu soruya 'Evet' diyebilirim. Kalamayacağım. Çünkü gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda o ligi daha iyi bilen birinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim bir Süper Lig olsaydı o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürdüm." yanıtını verdi.

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