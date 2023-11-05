Ali Koç'tan başkanlığa veda sinyali

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Saat 13.00’te başlayan toplantıda üyelerin konuşması sonrası kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, hakem dünyasında son dönemde ortaya atılan iddiaları ve sahip olduğu bilgileri açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK hakkında gündem sarsan ifadeler kullanan Başkan Ali Koç, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un iddialarına da yanıt verdi.

“BU İŞ BÖYLE DEVAM EDEMEZ”

“Geçen sene de iyi gidiyorduk, bir Trabzonspor maçı sonrası işler kötüye gitmeye başladı. Sakın bu psikolojiye girmeyin. Bu sene işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı. Ne kadar tahammülünüz, vaktiniz var bilmiyorum ancak benim bugün değineceğim konular, inşallah Türk futbolu için bir milat olur. Çünkü bu iş böyle devam edemez. Ne Fenerbahçe ne başka takımlar açısından.”

“BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA”

“Cuma günü bazı açıklamalar yaptım. İsmail Kartal’ın PFDK’ye sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Onun arkasında o kadar çok hikayeler, olaylar, bilgiler, belgeler var ki artık yeter dedik. Biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyimizi yapacağımızı, şampiyonluk kadar mücadele edeceğimizi ifade etmiştim. Artık bu yaşanacak bir durumdan çıktı.”

“BİRLİKTE ÇÖKERTECEĞİZ”

“Devlete, federasyona, oraya, buraya çağrı yapıyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Biz Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İşler, kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler, o kadar uzun süre birikir ki, bu işi yapanlar hep bunu yapacaklarını zanneder. Bu çatıyı hep birlikte çökerteceğiz.”

’27 YILLIK HAKEM İSTİFA ETTİ’

“3 Kasım Cuma günü, 27 yıllık yardımcı hakem Kemal Yılmaz, meslekten istifa ettiği açıklaması geldi. Aslında bize göre bu istifa gerekçeleri bizim işaret ettiğimiz konuları doğrular nitelikteydi. Sadece bu mektup bile Türk futbol tarihini ve hakemlik müessesini dibinden değiştirecek etkidedir.”

‘BEN HUKUKİ ADIMLARIMI ATTIM’

“Tüm iddiaların ortak noktası, hepsinin ortasında Fenerbahçe’nin hakkının yenme iddiası var. Hepsinin ucu Fenerbahçe’ye dayanıyor. En son federasyona gittiğimizde beklenmedik şekilde başka takımın yöneticileri de vardı. Bizi birbirimize mi çarpıştırdılar bilmiyorum. İki başkan da rahatsızlığını dile getirdi. Ben Ali Koç olarak doğrudan veya dolaylı şekilde bana gönderilen bir görüntü yok, bunu incelemelisiniz, ne bekliyorsunuz? Ben hukuki adımlarımı attım.”

“İNANILMAZ BAHİS OYNANIYOR”

“Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. Mesela ben federasyona gidiyorum ve elimde gizli çekilmiş, iki takım yöneticilerinin pazarlık yaptığı görüntü var. Federasyon ne yaparsa doğru yapmış olur, ‘Gizli kamera delil sayılmaz’ derse mi doğru olur, ‘Bunlar ciddi iddialar, bu gizli çekilmiş ama bunu soruşturmam lazım.’ derse mi doğru olur. Bu arada videolar bende var. Bana göre programdaki iddialar endişe verici, federasyon ‘Bizi bağlamaz’ diyor. Seni bağlar arkadaş. 536 passolig kartı var, 4, 5 bin liradan bilet satıyor. Biletlerin hepsi satılmış diyor, statta 3 kişi var.”

“TFF BUNU SORUŞTURMAK ZORUNDADIR”

“Başka bir maçta da geçen sene 50 bin lira fiyat koymuştu bir takım. Kulüpler bilet satışını herhangi bir şekilde manipüle ederse, TFF bunu soruşturmak zorundadır. Bu sene bir takım, misafir takım taraftarına fahiş fiyattan bilet sattığı için 1.2 milyon lira ceza aldı. Yani TFF’yi ilgilendiriyor bu durum. Küfür eden seyirciyi gözbebeğinden yakalayan e-bilet sistemi, kara para aklama iddialarında TFF’nin sorumluluk sahibi olmadığını yazılı olarak duyurduğu bir komediye dönüşmüştür. Ya ben yalan söylüyorum ya da onlarda bir sıkıntı var. Soruşturun kardeşim, ben sizi itham ediyorum. Temiz futbolu ilgilendiren bir konuda gücünüz yetmeyebilir. Ama devletin gücüne başvurun. Programları ayarlamak için RTÜK’e gitmeyi biliyorsunuz. Bunun için sayın başkan RTÜK’e gidiyor. Futbol bir suç için kullanılıyorsa, sizi sonuna kadar ilgilendirir.”

“DERHAL FUTBOLDAN MEN EDİLMELİDİR”

“Şimdi gelelim Hakan Ceylan ve Leyla Ceylan konusuna… Herhalde buna da ‘Boşanma davası, beni ilgilendirmez’ diyecekler. Bu boşanma davasının içinde, hanımefendi ve avukatının iddiaları sonuna kadar soruşturulmalı. Ciddi bilgi sahibi olduğum konularla ilgili neredeyse birebir bilgi vermesi de göz ardı edemeyeceğimiz bir unsur. Bu konu çok ciddi bir konudur, doğrudur, bu isimler derhal futboldan men edilmelidir. Biz bunu UEFA’ya, IFAB’a şikayet edeceğiz.”

“NASIL ADİL MAÇ YÖNETİM BEKLERSİNİZ?”

“Bu Ege bölgesindeki arkadaşlar, UEFA’da maç alıyorlar, ‘Sağlık raporunu yollamadık, geciktik’ diyerek geriye dönük rapor alıyorlar. Mağdur olmamak için içlerinden bir tanesi, eş olan, ‘Ben hallederim’ diyerek eski tarihli rapor alıyor. Bu haber çıkmadan çok önce öğrendim ben bunu. Sadece şunu soruyorum, bu 3 hakem sahte rapor aldı mı, almadı mı? Yine mi üstünü örteceksiniz. Futbolun marka değeri sorunları çözerek artırılır. Sahte rapor almaya tenezzül eden adamdan nasıl adil yönetim beklersiniz?”

“Her şeyi bir kenara koydum, dişini fırçalarken aynaya baktığında utanmıyor musun sen? Sayın Büyükekşi, şeffaflık, adil futbol, ne yapacaksınız? Televizyon ve YouTube’da birileri ciddi ithamda bulunuyor, ifadeye çağırılıyor. Siz böyle bu insanları kırdıracak mısınız? Yoksa bunu bir fırsat olarak mı değerlendireceksiniz, göreceğiz. Bu haberde bir sürü şey var. VAR’daki görüntüler var, şaibeli maçlar var, kendi gazetecileri var. Rakibimiz de bu sistemle çalışıyor. Kariyeri biten hakemlerin bir tercih yapması gerekiyordu. Ya hakemlikte devam edecektin ya medyayı tercih edecektin. Artık bu kural yok.”

MEVKİ, MAKAM İÇİN HER GÖREVİ YERİNE GETİRİR’

“MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu. Bir araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız. Bu arkadaş mevkii seviyor. Onun için verilecek her talimatı yerine getirecek potansiyeli var. Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. Bu arkadaş mevki, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir. O da Ege Bölgesi’nden, Denizlili. Kim bunun başı kardeşim. Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor.”

“SERDAR TATLI TFF’YE RAPOR BIRAKMIŞ”

“MHK eski başkanı Serdar Tatlı’nın görevden ayrılırken TFF’ye bir rapor bıraktığı söyleniyor. Hakemlik müessesesi hakkındaki ilişkiler, klikler ile ilgili bir rapor olduğu söyleniyor. Ben bu geçen sene TFF genel sekreterine sordum. ‘Öyle bir mektup var’ dedi. ‘Neler yazıyor?’ dedim. ‘Bilmiyorum’ dedi. Nasıl bilmiyorsun? Ne enteresandır ki mektupta ne yazdığını kimse bilmiyor, merak da etmiyor. Serdar Tatlı, 3 hakemden bahsediyor, ‘Bu hakemlere kesinlikle maç verilmemeli’ diyor.”

“BU 3 KİŞİ HALA MAÇ ALIYOR”

“MHK başkanının bıraktığı mektupta 3 hakemin adını veriyor. Ben biliyorum bu hakemleri. İsimlerini vermeyeceğim. Bilgi güçtür. Sayın Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Size daha önce sormuştum. Bu mektubu kamuoyuyla paylaşmanıza engel bir durum var mı? Bu 3 hakem, şu an yoğun bir şekilde maç alıyor. Ülke futbolunun ayağa kalkması lazım. Sayın TFF Başkanı Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Evet, hayır. Bu mektupta bahsedilen 3 kişi hala maç alıyor. 5 ay ceza değil bunun cevabı, 850 bin TL ceza değil bunun cevabı.”

“TÜRK FUTBOLUNDA MİLAT OLMALI”

“Kemal Yılmaz’ın açıklaması Türk futbolunda milat olmalı. ‘Bize gördüğünüzü çalın dediler’ diyor. Belki yarın öbür gün bu onurlu hakeme birileri dokunur. Türkiye’de böyle ilerliyor işler. Rize’de itme oluyor, faulü vermiyor, gol oluyor. Sonra Ferdi’yi itiyorlar, penaltıyı vermiyorlar. ‘İtmeye faul vermemem lazım’ diyorlar. Görüyorsunuz değil mi zincirleme etkiyi!”

“TFF BAŞKANI OLSAM RİVA’DAN ÇIKMAM”

“Kemal Yılmaz’ın açıklamasından sonra TFF Başkanı olsam Riva’dan çıkmam! Gece gündüz orada yatarım. Bakalım ne yapacaklar. Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırılıyorum diyor adam! Ey Fenerbahçe camiası, ayaklanın! Bu, Fenerbahçe’ye karşı kurulan düzenin nasıl işlediğinin en büyük ispatıdır.”

“RİZE-G.SARAY ANKETE DAHİL Mİ?”

“TFF hakem kararları hakkında anket yaptığını iddia ediyor. Gözlemciler ve hakemlerle de paylaşılmıyor bu sonuçlar. Rizespor-Galatasaray maçında gol öncesi yapılan faul ankete dahil edildi mi? Bize göre edilmedi. Çok medenice soruyorum, cevap istiyorum.”

“2 KERE KOVULDU YİNE GELDİ”

“Geldiğinden beri garipsediğim bir adam var; Burçin Keskin. Bu arkadaş 2 kere kovuldu TFF’den, bir kulübe yakın olduğu için devamlı itiliyor. Bir kez alkollü TFF’nin arabasını pert ediyor. Bumerang gibi, atıyorsun geri geliyor. Bir kere stadyumda karşılaştık, konuştukça terliyor titriyor adam. ‘Bu adamda bir şey var’ dedim.”

“MERT HAKAN’IN POZİSYONU SKANDAL DEDİ”

“Hugh Dallas, sezon sonu seminerde Mert Hakan Yandaş’ın golünü ekrana verip, Koray Gençerler’i çocuk gibi ayağa kaldırıyor. Mert Hakan’ın golünün iptalini ‘Skandal hata’ olduğunu söylüyor. ‘Ceza sahasında olsa penaltı verir miydin?’diyor. ‘Hayır’ diyor.’ O zaman niye iptal ettin golü?’ diyor. İnanılmaz!”

“UILENBERG’İ KAFALAMIŞLAR”

“Hakemlik camiasında bir terör estirilmiş. Ankara, Antalya gibi bölgelerdeki hakemler hata yaparsa büyük cezalar alıyor. İzmir bölgesi hakemleri hata yapsa da ceza almıyor. Herkes biliyor bunu! Uilenberg vardı hatırlarsınız. Adamı kafalamışlar, bedava diş tedavisi falan… Biliyorsunuz Tolga Özkalfa da dişçi. Normal bir Avrupalı hayatta kabul etmez böyle bir şeyi!”

“SON 6 AYIM”

“İsmail Kartal’ı PFDK’ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız! İsmail Kartal’ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! Bizden biri ‘TFF’ye gitti, tokatladı çıktı’ diye haber çıkarsa şaşırmayın! Ben son 6 ayımı bu olaylara adayacağımı söyledim. Ondan sonrası sizin bileceğiniz iş..”

ERDEN TİMUR’A GÖNDERMELER

“Bu adama diyorlar ki ‘Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla’ diyorlar. Biri Lale Orta’nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor. Öncelikle içiniz rahat olsun. Başkanınıza gelen hiçbir şey yok bunla ilgili. Ne direkt ne de endirekt. Ben yok diyorum ve mahkemeye gidiyorum. Bıktım bu ülkede yalanla dolanla iş yapanlardan… 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. 12 hakem, 12 hakem, 12 hakem diyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış. Sakın ama sakın bizi bunlarla aynı cümlede kullanmayın! ‘Onlar da temiz eller istiyor’ falan demeyin. Bunlar… Bir kelime kullanacaktım ama mahkemelik oluruz.”

“SORUYA EE ÜÜ, AA UUU YAPIYOR”

“Bana çamur atan arkadaş, bir de Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor. Otelde kahvaltı, o, bu diyor. Çamur atıyor. Zehri veriyor. Gülüyor, ediyoruz da bu çok ciddi. Yolladık, tek tek sorduk diyor. Sonra çok şükür akıllı bir adam çıkıyor oradan ‘Ne cevap geldi’ diyor. Diyor ki ‘Gönderildi mi, gönderilmedi mi bilmiyorum’ diyor. Hasbelkader geçen gün denk geldik. ‘Gönderdin mi’ dedim. ‘Ee üü’ yaptı. Doğruyu söylemiyor. Bu mertebede bir insan ‘Aaa uuu’ yapıyor. Olmaz! Olmaz! Yahu biz neyle mücadele ediyoruz. Bak seni Selahattin Baki’ye vereyim, bak ne yapar!”

“YAŞASIN CUMHURİYET”

“Şanlı, şerefli tarihimizin 100. yılını tamamladık. Cumhuriyet’in 100. yılını hep birlikte kutladık. Türkiye’nin ne kadar şanslı ve ayrıcalıklı olduğunu, yaşadığımız bölgede olanları görünce bir kez daha anlıyoruz. Atamızın, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ifadesinin ne demek olduğunu, Cumhuriyet’in içinde neler barındırdığını yaşayarak görüyoruz. Çok şanslıyız. Geçmişine sahip çıkamayan ulusların, geleceği de risk altındadır. Bunu da birçok kez gördük. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Ulu Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bize bu Cumhuriyeti emanet edenleri bir kez daha şükranlar anmak istiyorum. Onların önünde saygıyla eğilmek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk!”