Altın Çocuk ödülü alan Bellingham: Bir sonraki adayım Arda Güler

İtalyan gazetesi Tuttosport'a konuşan 20 yaşındaki Real Madridli yıldız futbolcu Jude Bellingham, "bir sonraki ödül için favorilerinin kim olduğu" sorusuna, "3 isim söyleyeceğim. Öncelikle Real Madrid'den takım arkadaşım Arda Güler. Çıkış yapmasını etkileyen sakatlıkları atlatmış durumda. O, bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe" yanıtını verdi.

Neredeyse her maç 1 skor katkısı

Madrid temsilcisinin geçen yaz Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Bellingham, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıktı ve 15 gol attı.

Arda forma giymeye neredeyse hazır

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında saha çalışmalarına başladığı duyurulan Arda'nın yakın zamanda forma alması bekleniyor. Yer alan bir diğer habere göre ise Teknik Direktör Ancellotti, ocak ayında oynanacak olan İspanya Kupası'nın ilk turunda Güler'e forma şansı verecek.