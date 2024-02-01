Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda Erdem Can ile yollar ayrıldı

Euroleague'de dün gece Zalgiris Kaunas'a 96-70 yenilen Anadolu Efes başantrenör Erdem Can ile yolları ayırmaya karar verdi. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

Euroleague'de 15'nci mağlubiyet

Zalgiris Kaunas, Turkish Airlines EuroLeague'in 24'üncü haftasında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Zalgiris Kaunas'ın 96-70'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 15’inci mağlubiyetini elde ederken, Zalgiris Kaunas ise 9’uncu galibiyetini aldı. Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25’inci haftasında 2 Şubat Cuma günü evinde Olimpia Milano’yu ağırlayacak.