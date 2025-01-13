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Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
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Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi sona erdi
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Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Brezilyalı teknik direktör, Akdeniz temsilcisinde 18'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev yaptı. Antalyaspor bu maçlarda 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, 19. hafta maçında dün Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenildi.

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