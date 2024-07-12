Antalyaspor'dan Alex De Souza açıklaması: En sert dille uyarıldı

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza, Burdurlu sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burdur'un yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler Alex de Souza ve Mehmet Aurelio'ya Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirti.

Brezilyalı teknik direktörün Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi kulüpte tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün sosyal medyada, takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının Teknik Direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük.

Yapılan araştırma sonucunda:

Hiç kimsenin alınmadığı antrenman sahasına kamp yapılan tesisin ve antrenman sahasının güvenliğinden sorumlu kişilerin zafiyeti nedeniyle kulübümüzden izinsiz olarak bazı kişilerin alındığı tespit edilmiştir. Bu zafiyet ile ilgili gerekli girişimler kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Takımımızın Burdur kampındaki sevk ve idaresinden sorumlu profesyonellerimizin görüşü ve savunması alınmış, güvenliğin tam olarak sağlanması konusunda gerekli girişimler yapılmış, bundan sonra bir daha bu tür görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa en sert dille uyarılmıştır.

Taraftarımızın bu konudaki serzenişini haklı ve yerinde bir tepki olarak görüyor, aynı düşünceleri ve üzüntüleri paylaşıyoruz.

Bundan sonra kamplarda, hazırlık maçlarında ve resmi müsabakalarda benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını saygıyla duyururuz."