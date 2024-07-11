Ligde ilk büyük maç 5. haftada: Trabzonspor - Beşiktaş....  Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6. hafta

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.

Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.

Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor