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Napoli, Osimhen'i kamp kadrosuna almadı

İtalyan ekibi Napoli, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna çağırmadı.

Haber Merkezi
AA
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Napoli, Osimhen'i kamp kadrosuna almadı
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeyalı santrafor Victor Osimhen, Napoli'nin  yeni sezon hazırlık kampına dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dimaro'daki yaz kampı başlıyor. İtalya'nın şampiyonları, üç günlük sağlık ve fizik testlerinin ardından sezon öncesi hazırlıklarına resmen başlıyor" denilirken, kamp için açıklanan kadroda Galatasaray'ın transferi için çaba sarf ettiği Osimhen'e yer verilmedi.

Osimhen'in yer almadığı kamp kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle:

"Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin."

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