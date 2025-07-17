Napoli, Osimhen'i kamp kadrosuna almadı

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeyalı santrafor Victor Osimhen, Napoli'nin yeni sezon hazırlık kampına dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dimaro'daki yaz kampı başlıyor. İtalya'nın şampiyonları, üç günlük sağlık ve fizik testlerinin ardından sezon öncesi hazırlıklarına resmen başlıyor" denilirken, kamp için açıklanan kadroda Galatasaray'ın transferi için çaba sarf ettiği Osimhen'e yer verilmedi.

Osimhen'in yer almadığı kamp kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle:

"Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin."