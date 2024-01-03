Arda Güler bugün maça çıkacak mı? (Real Madrid-Mallorca maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

Bu sezonun başında, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar yüzünden hala forma alabilmiş değil ancak bu durum bugün değişebilir.

Arda Güler bu akşam oynayacak mı?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Güler'in sakatlıkların ardından neredeyse formunun yüzde 100'üne eriştiğini ve bu geceki maçta kadroya alındığını duyurdu. Ancelotti ilk 11'de Güler'i sokmayı düşünmesede, yüksek ihtimalle forma şansı verecek. Usta teknik isim, forma şansı verememesi halinde ise önlerinde birçok maç olduğunu ve ilerleyen günlerde buna kesinlikle sahip olacağını söyledi.

Real Madrid'in maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid ve Mallorca arasında oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. 19. haftada oynanan karşılaşma S Sports kanalından yayınlanacak.