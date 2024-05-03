Aston Villa'ya Olympiakos şoku: 2-4

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Aston Villa, Villa Park'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etti.

Mücadeleye çok etkili başlayan Olympiakos, 16. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada sahneye bir kez daha El Kaabi çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Aston Villa, 45+1. dakikada Ollie Watkins’in fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-1 geride girdi.



Aston Villa 52. dakikada Moussa Diaby ile eşitliği yakaladı ancak 56. dakikada Olympiakos Ell Kaabi’nin penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti. Baskısına devam ettiren Yunan ekibi, 67. dakikada Santiago Hezze ile skoru 4-2’ye getirdi.



81'de bu kez Aston Villa penaltı kazandı. 84. dakikada beyaz noktanın başına geçen Douglas Luiz penaltı atışından yararlanamadı. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca Olmpiakos mücadeleyi 4-2 kazandı.