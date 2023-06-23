Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çağrı: "Hiç kimse çıkmazsa ben adayım"

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç başkanlığındaki yönetiminin güven oylamasına ihtiyacı olduğunu belirten Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Yeni bir hayat kurdum. Ben emekli oldum. Verilen sözler nerede? Başkan, 'Aday çıksın kongre yapacağım.' diyor. Fenerbahçe'nin geldiği durum çok acı. Kongredeki konuşmalar bizi üzdü. Cevap vermek istedik. Fenerbahçe yönetimi 5 senedir çok güçsüz. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Benim dönemimde her yönetimde çok güçlü insanlar vardı. Benim kongre çağrı sebebim bu. Güven oyu iste kongrede. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey güven oyu almazsa herhangi bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Başka bir amacımız yok. Çok zorluk var. Görmüyor. Güven oyu alırsa, kongreye kadar rahatça yürüyebilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Koç'un kendisini mali konularda suçlamasını sert bir dille eleştiren Yıldırım, "Beni her şeyde suçlayabilirsiniz, mali konularda suçlayamazsınız. 16 milyon dolar bütçeyi 250 milyon dolar yaptım. Varsa çalınan bir şey, bizi mahkemeye verirsin. Onu anlatırım. Bizi maddi olarak kim suçlarsa alnını karışlarım. Fenerbahçe'ye borç bırakmışsam ödeyeceğim. Onlar gittikten sonra kimler hesap soracak, bunu göreceğiz." diye konuştu.

"Aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben varım"

Gelecek yıl gerçekleştirilecek genel kurulda başkan adaylarının çıkacağına vurgu yapan Aziz Yıldırım, "En doğru adayı camia destekleyecektir. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Ali Bey ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın kongre yaparım.' jestlerinden kendini kurtar. Kendini ve Fenerbahçe'yi küçültüyorsun. Aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben varım. Camiayı zorlama. Herkes haddini bilsin. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi kazanç sağlamış insanlar aday olursa, orada bulunurum ve aday olurum. Bunlar bu kulübe giremezler. FETÖ olaylarıyla sağlıklı büyüyeceğimiz şartları kaybettik. Sıkıntıların asıl nedeni FETÖ kumpaslarıdır." açıklamasını yaptı.

Başkan adayı arayışı içinde olmadığının altını çizen Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan adayı aramıyoruz. Aday olmak isteyenler bize geliyor. 4 sene biz de şampiyon yapamadık ama bizim sorunlarımız vardı. Mahkemelerle uğraşıyorduk. Fenerbahçe olarak FETÖ ile mücadele ettik. İnsanlar bize karşı yapılan haksızlıklar için sokaklara çıktı. Biz şike yapmadık. Mesele o değildi. Bu örgüt bizi yok etmek istedi. Ali Bey, 'Her şeyin arkasında 3 Temmuz'u arıyorsunuz.' diyor. Evet 3 Temmuz olmasa kulüp başka noktalarda olacaktı. Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir. Benim dostumdur. Bütün Fenerbahçeliler tarafından bilinen büyük bir Fenerbahçeli. Başkan olmasını çok istiyorum. Çok katkısı olacağını düşünüyorum. Bu onun verebileceği bir karardır. Eğer karar verirse, tüm gücümle onu desteklerim. 3 Temmuz sürecinde en büyük maddi desteği Murat Ülker ve Ülker ailesi verdi. Nihat Özdemir'e başkanlık teklifinde bulunmadım. Kulüpten istifa etti. Böyle bir şansı yok. Aday olamaz. Olsa desteklerim."

"Fenerbahçe borç batağındadır"

Sarı-lacivertli kulübü 3 milyar lira borçla bıraktıklarını aktaran Yıldırım, "Şu an borç 7,6 milyar lira. Genel kurulda yüzde 30 fazla harcama yetkisi aldı ve borç 9,9 milyar lira olacak. Faiz de var. Borç seçimden sonra 12 milyar lirayı bulur. Kongre üyeleri hesap sorsunlar. Bir daha konuşmayacağım. 20 sene başkanlık yaptım. Satın ve ödeyin borçları. Satamazsanız ben alacağım. Fenerbahçe borç batağındadır. Bunu siz yaptınız." şeklinde görüş belirtti.

Ali Koç'a kulübe ne kadar para verdiğini açıklama çağrısı yapan Aziz Yıldırım, "Ali Koç, kulübe ne kadar para verdi? Açıklasın da teşekkür edelim. Fenerbahçe şimdi Koçspor. Böyle saçmalık olur mu? Başkası başkan olursa bu sponsorluklar devam edecek mi? Kulübün kongrede malvarlıklarını satışa çıkarsınlar. Hepsini alacağım. Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım. Bizim dönemimiz için borç fazla ise ödeyeceğim. Değilse de çıkıp durumu açıklasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Onlara bir şey olmasın diye genel kurula gitmiyorum"

Aziz Yıldırım, genel kurula gitmediği için yapılan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

"Genel kurula ve divana gelirim de beni çağıranlar kendi emniyetlerini sağlayacaklar mı? Neler olacağını farkındalar mı? Taraftar 'istifa' diye bağırdı, dağıldılar ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Onlara bir şey olmasın diye gitmiyorum. 2021'de genel kurula gidecektik. Maraton tribünün altını ayıracağız dediler. Sonra arabalar karşıya konulacak dediler. 'Üç arabayla gelelim ve alttan yukarı çıkalım.' dedik. Vefa Küçük evet dedi ama akşam üzeri vazgeçtiler. Kendi yaptığım stada 3 arabayla gidemiyorsam, gitmem. Genel kurullara katılmama sebebim bu. Ayıp. Ben giderim. Kendimi de korurum. Ama onlar kendilerini koruyamazlar."

"Ali Bey, hem nalına hem mıhına... Yönetimin güçsüz." diyen Yıldırım. "Acilen Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa etmesi lazım. Kulüple uğraşsın. 2018'de genel kurulda yaptığı yanlışlar var. İşlerine gelince bizi çağırıyorlar. Normal şekilde biz yokuz. Pantolonunu çekti. Dalga geçiyorsun. 'Başkan' diye bağırıyorsun. 'Topunuz gelin.' derken kimi kastediyorsun. Bu top kimdir? Mali konularda hep yalan bilgi veriyor. O bana bir şey söyleyemez. Ben ona bir şey söylemeye başlarsam yer yerinden oynar." şeklinde konuştu.