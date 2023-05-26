Basketbolda da Bodrum rüzgârı esecek

Handan Sema CEYLAN

Türkiye’nin dünyadaki önemli markalarından biri haline gelen Bodrum, turizmdeki ve lüks sektöründeki rüzgarını, basketbolda da estirecek. Bundan 20 ay önce Çağdaş Holding’in kurduğu basketbol takımı, geçtiğimiz hafta sonu şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi’ne çıktı.

Bir grup gazeteciyle şampiyonluk maçı öncesi buluşan Çağdaş Holding CEO’su ve Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar, iki yıl önce kendi bünyelerinde kurdukları basket takımının hızlı yükselişini anlattı.

Çağlar, “Bugüne kadar ulusal ve yerelde birçok takıma ana sponsor olarak destek verdik. Ancak şimdi bambaşka bir heyecan yaşıyoruz. 2 yıl önce kendi bünyemizde Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Basketbol Takımı’nı kurduk” diyor ve ekliyor: “2021’de kısaca TB2L olarak anılan Türkiye Basketbol 2. Ligi’nden başladık. 20 ayda Süper Lige çıkıyoruz. Yatırım yapılırsa, gönül verilirse, başarı şans değil.”

"AİLELER EN ATEŞLİ TARAFTARIMIZ OLDU"

Bodrum’un Türkiye denilince akla gelen en önemli markalardan biri olduğunu kaydeden Çağlar, “Pandemi sonrası hayat değişti. İnsanlar burada yaşamaya başladı. Hastaneler, kolejler açıldı. Bodrum inanılmaz bir göç aldı. Maça çıkmaya başladığımız ilk günden bu yana çocuk-genç-kadın-erkek tüm Bodrumlular tribünleri doldurdu. Altyapımızdaki çocukların aileleri adeta takımımızın en ateşli taraftarları oldu. İlk başladığımız yıl, 500 kişilik bir salonumuz vardı. Daha sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün salonuna geçtik, buraya hem yeni bir tesis ekledik hem de tüm altyapı sorununu çözdük. Ancak bu salonda artık Bodrum halkına yetmiyor. Zaten Süper Lig'e çıkınca salonumuzu büyütmemiz gerekiyor” şeklinde konuşuyor.

Dağlarca Çağlar (en solda), şampiyonluk maçı sonrası Bodrum'daki korteje katıldı.

“DEPLASMANA HEVESLE GELECEKLER”

Bir ilçe takımı olduklarının da altını çiziyor Çağlar. “Biz ‘Bodrum’un Markası’yız diye yola çıktık. Hızlı yükselişimiz Türk basketbol tarihinde bir ilk. Bugünden itibaren ise ilk hedefimiz Süper Lig’de kalıcı olmak” diyen Çağlar, “Tüm takımlar Bodrum’a deplasmana gelmekten büyük keyif alacaklar. İnanılmaz güzel mesajlar alıyoruz. Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi Avrupa’da boy gösteren devler, kışın Bodrum’a gelecek. Bu Bodrum’un turizmi için büyük bir fırsat. Bodrum turizmde bir dünya markası, artık bir basketbol şehri de olacak. Yeni sezon için transferlerimiz olacak. Takımı da yenileyeceğiz” ifadelerini kullanıyor.

HER MAHALLEYE BİR BASKET POTASI

Basketbolu sokağa indirmek de Dağlarca Çağlar’ın en büyük hayali. Bunun için de harekete geçmişler. Dağlarca Çağlar, “Bodrum’da her mahalleye bir basketbol potası yapacağız, var olanları da onaracağız. Ardından üçe üçlük maçlara başlayacağız hatta bizim oyuncularımız da gelip çocuklarla maç yapacaklar. Turnuvalar düzenleyeceğiz, Basketbol Federasyonu ile görüşüp, düzenledikleri bazı organizasyonları Bodrum’da yapmalarını sağlamak gibi hedefl erimiz var. Belediye ile görüşmeler yapıyoruz. Basketbol, Bodrum sokaklarında filizlenecek” diyor.

ALTYAPI İÇİN LOJMAN YAPTIK ÖĞRENCİLERE KOLEJ ANLAŞMASI

“Bir takımı besleyen en önemli unsurlardan biri altyapıdan gelen gençler” sözünün altını çiziyor Dağlarca Çağlar. “Türkiye genelinde yetenek keşiflerine başladık” diyor ve şunları söylüyor: “Önümüzdeki birkaç sene içerisinde umarız ki altyapıdan yetiştirdiğimiz çocuklarımız A takımında yer alarak hepimizi gururlandıracak. Çocuklarımız bu sezon bizi gururlandırıp farklı yaş kategorilerinde kazanılan 2 şampiyonluk getirdiler. 12-13 yaşında elinden tuttuğumuz bir çocuğumuzun, 17-18 yaşında bir Efes’e bir Fenerbahçe’ye karşı sayı atarken görmek bizim için en büyük tatmin ve mutluluk olur. Şu anda altyapıda 60 çocuğumuz var. Şehir dışından gelen çocuklarımıza özel bir lojman yaptık, tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bodrum’daki Final okulunda burslu okuyorlar. Aileleri gönül rahatlığıyla çocuklarını bize teslim ediyor. Ayrıca bir de Basketbol Akademisi kurduk. Bu hem kulübümüze bir gelir getirecek hem çocuklarımız sporla büyüyecek hem de yeni yetenekler için bir kapı olacak.”

ÇAĞDAŞ BETON’U DEVRETTİ DÖRT ANA İŞE ODAKLANDI

Çağdaş Holding, sekiz farklı şirketiyle faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır Bodrum’da faaliyet gösteren ve bölgenin inşaat sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alan Çağdaş Beton’u devreden holding, gayrimenkul, turizm, finans, teknoloji projelerine odaklandı. Holdingin, Bodrum Turgutreis’te Swissotel Resort Bodrum Beach, Bodrum Yokuşbaşı’nda Swissotel Residences Bodrum Hill projeleri ile Cennet Koyu’nda Akana Hotel’i bulunuyor. Çağdaş Holding, Bodrum Cruise Port-Bodrum Yolcu Limanı’nın da ortakları arasında.

14 ODALI AKANA LOFT BU SEZONA YETİŞİYOR

Çağdaş Holding’in Cennet Koyu’nda Akana markasıyla butik otelleri bulunuyor. Dağlarca Çağlar, şimdi bu markayla ikinci bir yatırımı da devreye alacaklarını söylüyor.

Çağlar, “Kumbahçe’de Akana Loft’u inşa ediyoruz. 14 odalı bir butik bir konsept olarak tasarladığımız ve 12 ay kesintisiz hizmete açık olacak otelimiz ile yine Bodrum’a alışılmışın dışında bir konsept getiriyoruz. Akana Loft, kendi mutfağı ve resepsiyon hizmeti olan, aynı zamanda uzun dönem kiralanmaya da müsait bir otel mantığıyla tasarlandı. Bir ay sonra devreye almış oluruz. Bu sezona yetişir” diyor.