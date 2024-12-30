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Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak yurtdışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında gözaltı kararı çıkartımıştı. halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre yurtdışına kaçan Karadeniz hakkında  kırmızı bülten çıkarıldı.

Karadeniz'in Gürcistan'da olduğu belirtiliyor.

 

Avukatı açıklamada bulunmadı

Konuya ilişkin telefonla konuşan Batuhan Karadeniz’in avukatı açıklamada bulunmadı.

“Kimseyi yasadışı bahise teşvik etmiyorum”

Karadeniz ise, “Ben kimseyi yasadışı bahise teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler” demişti.

Ortaç ve Erbil’e dava açıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil’e de dava açılmıştı. Sanıkların 1 yıldan 3’er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

20 milyon takipçili Yılmaz da gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan ve 20 milyona yakın takipçisi olan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sera Caner Sarıçam ve Esma Sözen, Rus uyruklu oyuncu Aleksander Menshikof, Aleyna Göreci, Doğukan Demirtaş, Emircan Çelik, Emirhan Karuç, F.E.N., Muhammed Sümertaş, Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak gözaltına alınmıştı.

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